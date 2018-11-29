У селі на Волині знайшли три авіабомби
Сьогодні, 10:54
На Волині сапери знешкодили 10 боєприпасів часів минулих воєн.
Так, 25 лютого працівники групи піротехнічних робіт провели розмінування на території Ковельського району, де місцеві жителі виявили застарілі боєприпаси часів минулих воєн, - пише ДСНС України у Волинській області.
Група піротехніків прибула за викликом до села Любитів, на околиці якого селяни виявили підозрілі предмети. Піротехніки обстежили територію і вилучили три авіабомби ФАБ-50. Небезпечні знахідки фахівці ДСНС знешкодили на спеціальному майданчику.
Цього дня сапери також працювали у лісосмузі поблизу села Поповичі. Там місцеві жителі також віднайшли підозрілі металеві предмети. Співробітники ДСНС вилучили та транспортували до підривного майданчика 5 артилерійських снарядів калібру 45 міліметрів та дві мінометні міни калібру 82 міліметри. Роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів відбулися у спеціально встановленому місці.
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Так, 25 лютого працівники групи піротехнічних робіт провели розмінування на території Ковельського району, де місцеві жителі виявили застарілі боєприпаси часів минулих воєн, - пише ДСНС України у Волинській області.
Група піротехніків прибула за викликом до села Любитів, на околиці якого селяни виявили підозрілі предмети. Піротехніки обстежили територію і вилучили три авіабомби ФАБ-50. Небезпечні знахідки фахівці ДСНС знешкодили на спеціальному майданчику.
Цього дня сапери також працювали у лісосмузі поблизу села Поповичі. Там місцеві жителі також віднайшли підозрілі металеві предмети. Співробітники ДСНС вилучили та транспортували до підривного майданчика 5 артилерійських снарядів калібру 45 міліметрів та дві мінометні міни калібру 82 міліметри. Роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів відбулися у спеціально встановленому місці.
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