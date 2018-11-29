У селі на Волині знайшли три авіабомби

На Волині сапери знешкодили 10 боєприпасів часів минулих воєн.Так, 25 лютого працівники групи піротехнічних робіт провели розмінування на території Ковельського району, де місцеві жителі виявили застарілі боєприпаси часів минулих воєн, - пише ДСНС України у Волинській області.Група піротехніків прибула за викликом до села Любитів, на околиці якого селяни виявили підозрілі предмети. Піротехніки обстежили територію і вилучили три авіабомби ФАБ-50. Небезпечні знахідки фахівці ДСНС знешкодили на спеціальному майданчику.Цього дня сапери також працювали у лісосмузі поблизу села Поповичі. Там місцеві жителі також віднайшли підозрілі металеві предмети. Співробітники ДСНС вилучили та транспортували до підривного майданчика 5 артилерійських снарядів калібру 45 міліметрів та дві мінометні міни калібру 82 міліметри. Роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів відбулися у спеціально встановленому місці.