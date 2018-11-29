вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині знайшли три авіабомби

У селі на Волині знайшли три авіабомби
На Волині сапери знешкодили 10 боєприпасів часів минулих воєн.

Так, 25 лютого працівники групи піротехнічних робіт провели розмінування на території Ковельського району, де місцеві жителі виявили застарілі боєприпаси часів минулих воєн, - пише ДСНС України у Волинській області.

Група піротехніків прибула за викликом до села Любитів, на околиці якого селяни виявили підозрілі предмети. Піротехніки обстежили територію і вилучили три авіабомби ФАБ-50. Небезпечні знахідки фахівці ДСНС знешкодили на спеціальному майданчику.

Цього дня сапери також працювали у лісосмузі поблизу села Поповичі. Там місцеві жителі також віднайшли підозрілі металеві предмети. Співробітники ДСНС вилучили та транспортували до підривного майданчика 5 артилерійських снарядів калібру 45 міліметрів та дві мінометні міни калібру 82 міліметри. Роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів відбулися у спеціально встановленому місці.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сапери, міни, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новарчук завозить в місто бродячих собак зі всієї України, – очільниця «Ласки»
Сьогодні, 11:07
У селі на Волині знайшли три авіабомби
Сьогодні, 10:54
У місті Волині вночі горіла закинута будівля
Сьогодні, 10:40
У Луцьку біля вокзалу пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:38
Чому сьогодні не можна планувати великих покупок: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
Волинянин фотографував диких гусей і знайшов в лісосмузі снаряд Волинянин фотографував диких гусей і знайшов в лісосмузі снаряд
20 лютий, 19:24
У селі під Луцьком знайшли 2 мінометні міни У селі під Луцьком знайшли 2 мінометні міни
29 листопад, 2018, 09:59
На фронт із Волині поїхали дива натівських армій. ФОТО На фронт із Волині поїхали дива натівських армій. ФОТО
03 листопад, 2016, 12:57
У місті Волині вночі горіла закинута будівля У місті Волині вночі горіла закинута будівля
Сьогодні, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новарчук завозить в місто бродячих собак зі всієї України, – очільниця «Ласки»
Сьогодні, 11:07
 0
У селі на Волині знайшли три авіабомби
Сьогодні, 10:54
 0
У місті Волині вночі горіла закинута будівля
Сьогодні, 10:40
 0
У Луцьку біля вокзалу пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:38
 0
Чому сьогодні не можна планувати великих покупок: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8