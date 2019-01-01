вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*

У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
Будівельна компанія «Інвестор» продає комерційне приміщення у луцькому житловому комплексі «Супернова».

Про це пише Перший.

Що і за скільки продають?
Підприємцям пропонують комерційне приміщення площею 144 кв.м. Вартість квадратного метра - від 11 500 грн.

Це просторе приміщення можна використовувати як один великий офіс або розділити на окремі.

Де знаходиться приміщення?
Комерційне приміщення розташоване у ЖК «Супернова», що у районі вулиць Львівської та Потебні. Неподалік знаходиться великий ботанічний сад та річка Стир. Тут спокійно, немає звичного шуму міста. Втім, швидко доїхати до Луцька – не проблема, оскільки від житлового комплексу до центру міста – близько двох кілометрів.

Житловий комплекс «Супернова» налічуватиме 752 квартири. Завдяки такій кількості помешкань, «Супернова» стане домівкою для більше двох тисяч мешканців. Забудовник подбав про достатню кількість паркомісць.

У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*


Що можна облаштувати в такому приміщенні?
Площа приміщення дозволяє розмістити у ньому офіс з великою кількістю працівників. До того ж, така пропозиція цікава для магазинів, банків, медичних закладів, салонів краси тощо.

За детальною інформацією звертайтеся за телефонами:

096 030 20 10
095 030 20 10

або за адресою:

вул. Цегельна, 28, м. Луцьк

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8-річний хлопчик втопився у ставку на Львівщині
Сьогодні, 11:28
Як лучанам розраховували тариф на тепло у січні
Сьогодні, 11:16
У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
Сьогодні, 11:12
Новарчук завозить в місто бродячих собак зі всієї України, – очільниця «Ласки»
Сьогодні, 11:07
У селі на Волині знайшли три авіабомби
Сьогодні, 10:54
Схожі новини
Як живеться у «Струмочку»: хто хазяйнує та як стежить за порядком у котеджному містечку* Як живеться у «Струмочку»: хто хазяйнує та як стежить за порядком у котеджному містечку*
22 лютий, 12:50
Біля Луцька за акційною ціною продається 4-кімнатна квартира* Біля Луцька за акційною ціною продається 4-кімнатна квартира*
20 лютий, 13:26
Під Луцьком продають унікальне житло за акційною ціною* Під Луцьком продають унікальне житло за акційною ціною*
13 лютий, 12:30
Вітроелектростанція на Волині: підписали першу угоду про співпрацю з інвесторами Вітроелектростанція на Волині: підписали першу угоду про співпрацю з інвесторами
06 лютий, 03:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – майже 300 домашніх насильників
Сьогодні, 12:32
 0
«ПортCity» запрошує на баскетбольний турнір*
Сьогодні, 12:17
 0
Як після скандалу з Maruv обиратимуть нового представника України на Євробаченні
Сьогодні, 12:10
 0
Волинянин, який на елітному джипі розчавив пішохода на Рівненщині, здався поліції. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Прикордонники зловили волинянина, який приїхав на викраденій автівці
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8