У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*





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Що і за скільки продають?

Підприємцям пропонують комерційне приміщення площею 144 кв.м. Вартість квадратного метра - від 11 500 грн.



Це просторе приміщення можна використовувати як один великий офіс або розділити на окремі.



Де знаходиться приміщення?

Комерційне приміщення розташоване у ЖК «Супернова», що у районі вулиць Львівської та Потебні. Неподалік знаходиться великий ботанічний сад та річка Стир. Тут спокійно, немає звичного шуму міста. Втім, швидко доїхати до Луцька – не проблема, оскільки від житлового комплексу до центру міста – близько двох кілометрів.



Житловий комплекс «Супернова» налічуватиме 752 квартири. Завдяки такій кількості помешкань, «Супернова» стане домівкою для більше двох тисяч мешканців. Забудовник подбав про достатню кількість паркомісць.







Що можна облаштувати в такому приміщенні?

Площа приміщення дозволяє розмістити у ньому офіс з великою кількістю працівників. До того ж, така пропозиція цікава для магазинів, банків, медичних закладів, салонів краси тощо.



За детальною інформацією звертайтеся за телефонами:



096 030 20 10

095 030 20 10



або за адресою:



вул. Цегельна, 28, м. Луцьк



вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк



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Instagram: bud.investor





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