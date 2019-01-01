У ЖК «Супернова» продається просторе приміщення під комерцію*
Сьогодні, 11:12
Будівельна компанія «Інвестор» продає комерційне приміщення у луцькому житловому комплексі «Супернова».
Про це пише Перший.
Що і за скільки продають?
Підприємцям пропонують комерційне приміщення площею 144 кв.м. Вартість квадратного метра - від 11 500 грн.
Це просторе приміщення можна використовувати як один великий офіс або розділити на окремі.
Де знаходиться приміщення?
Комерційне приміщення розташоване у ЖК «Супернова», що у районі вулиць Львівської та Потебні. Неподалік знаходиться великий ботанічний сад та річка Стир. Тут спокійно, немає звичного шуму міста. Втім, швидко доїхати до Луцька – не проблема, оскільки від житлового комплексу до центру міста – близько двох кілометрів.
Житловий комплекс «Супернова» налічуватиме 752 квартири. Завдяки такій кількості помешкань, «Супернова» стане домівкою для більше двох тисяч мешканців. Забудовник подбав про достатню кількість паркомісць.
Що можна облаштувати в такому приміщенні?
Площа приміщення дозволяє розмістити у ньому офіс з великою кількістю працівників. До того ж, така пропозиція цікава для магазинів, банків, медичних закладів, салонів краси тощо.
За детальною інформацією звертайтеся за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Про це пише Перший.
Що і за скільки продають?
Підприємцям пропонують комерційне приміщення площею 144 кв.м. Вартість квадратного метра - від 11 500 грн.
Це просторе приміщення можна використовувати як один великий офіс або розділити на окремі.
Де знаходиться приміщення?
Комерційне приміщення розташоване у ЖК «Супернова», що у районі вулиць Львівської та Потебні. Неподалік знаходиться великий ботанічний сад та річка Стир. Тут спокійно, немає звичного шуму міста. Втім, швидко доїхати до Луцька – не проблема, оскільки від житлового комплексу до центру міста – близько двох кілометрів.
Житловий комплекс «Супернова» налічуватиме 752 квартири. Завдяки такій кількості помешкань, «Супернова» стане домівкою для більше двох тисяч мешканців. Забудовник подбав про достатню кількість паркомісць.
Що можна облаштувати в такому приміщенні?
Площа приміщення дозволяє розмістити у ньому офіс з великою кількістю працівників. До того ж, така пропозиція цікава для магазинів, банків, медичних закладів, салонів краси тощо.
За детальною інформацією звертайтеся за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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