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Новарчук завозить в місто бродячих собак зі всієї України, – очільниця «Ласки»

Новарчук завозить в місто бродячих собак зі всієї України, – очільниця «Ласки»
Колишню очільницю КП «Ласка» Дану Новарчук звинувачують у незаконному відлові тварин в інших населених пунктах з подальшим випусканням їх на вулиці Луцька.

Про це на засіданні бюджетної комісії розповіла директор КП «Ласка» Наталія Рудь у вівторок, 26 лютого.

Вона зазначила, що громадські організації ГО «Порятунок чотирилапих» та ГО «Волинське товариство захисту тварин», які створила колишній директор КП «Ласка» Дана Новарчук, ввозять у місто відловлених в інших містах тварин.

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Наталія Рудь підкреслила, що свою діяльність організація здійснювала ще з 2015 року і працювала у багатьох українських містах. З того часу кількість бездомних собак у місті тільки зростала.

Факти випускання тварин на вулиці міста зареєстровані на камери та є відповідні свідчення волонтерів. За словами Наталії Рудь, організація не має права займатися відловом, а тому її діяльність можна вважати незаконною.

Через збільшення безпритульних тварин у місті, відділ екології Луцької міської ради звернувся до Держпродспоживслужби, аби та перевірила діяльність організацій. Окрім того заяву щодо незаконного ввезення тварин у місто направили до поліції.

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На комісії депутати вирішили звернутися до Держпродспоживслжуби, аби та надала матеріали своїх перевірок. Обранці громади вважають, що коли діяльність організацій є незаконна, то нею мають зайнятися правоохоронці.

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Теги: Дана Новарчук, собаки
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Коментарі 1
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Дану Новарчук відправити у Зімбабве. Хай там ловить бродячих псів. Дійшло до того, що йдеш вулицею міста і бачиш, що собак на зупинці транспорту більше ніж людей. В нас місто для собак чи все таки для людей?
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