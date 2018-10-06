Новарчук завозить в місто бродячих собак зі всієї України, – очільниця «Ласки»

Колишню очільницю КП «Ласка»звинувачують у незаконному відлові тварин в інших населених пунктах з подальшим випусканням їх на вулиці Луцька.Про це на засіданні бюджетної комісії розповіла директор КП «Ласка»у вівторок, 26 лютого.Вона зазначила, що громадські організації ГО «Порятунок чотирилапих» та ГО «Волинське товариство захисту тварин», які створила колишній директор КП «Ласка» Дана Новарчук, ввозять у місто відловлених в інших містах тварин.Наталія Рудь підкреслила, що свою діяльність організація здійснювала ще з 2015 року і працювала у багатьох українських містах. З того часу кількість бездомних собак у місті тільки зростала.Факти випускання тварин на вулиці міста зареєстровані на камери та є відповідні свідчення волонтерів. За словами Наталії Рудь, організація не має права займатися відловом, а тому її діяльність можна вважати незаконною.Через збільшення безпритульних тварин у місті, відділ екології Луцької міської ради звернувся до Держпродспоживслужби, аби та перевірила діяльність організацій. Окрім того заяву щодо незаконного ввезення тварин у місто направили до поліції.На комісії депутати вирішили звернутися до Держпродспоживслжуби, аби та надала матеріали своїх перевірок. Обранці громади вважають, що коли діяльність організацій є незаконна, то нею мають зайнятися правоохоронці.