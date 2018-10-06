Новарчук завозить в місто бродячих собак зі всієї України, – очільниця «Ласки»
Сьогодні, 11:07
Колишню очільницю КП «Ласка» Дану Новарчук звинувачують у незаконному відлові тварин в інших населених пунктах з подальшим випусканням їх на вулиці Луцька.
Про це на засіданні бюджетної комісії розповіла директор КП «Ласка» Наталія Рудь у вівторок, 26 лютого.
Вона зазначила, що громадські організації ГО «Порятунок чотирилапих» та ГО «Волинське товариство захисту тварин», які створила колишній директор КП «Ласка» Дана Новарчук, ввозять у місто відловлених в інших містах тварин.
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Наталія Рудь підкреслила, що свою діяльність організація здійснювала ще з 2015 року і працювала у багатьох українських містах. З того часу кількість бездомних собак у місті тільки зростала.
Факти випускання тварин на вулиці міста зареєстровані на камери та є відповідні свідчення волонтерів. За словами Наталії Рудь, організація не має права займатися відловом, а тому її діяльність можна вважати незаконною.
Через збільшення безпритульних тварин у місті, відділ екології Луцької міської ради звернувся до Держпродспоживслужби, аби та перевірила діяльність організацій. Окрім того заяву щодо незаконного ввезення тварин у місто направили до поліції.
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На комісії депутати вирішили звернутися до Держпродспоживслжуби, аби та надала матеріали своїх перевірок. Обранці громади вважають, що коли діяльність організацій є незаконна, то нею мають зайнятися правоохоронці.
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Про це на засіданні бюджетної комісії розповіла директор КП «Ласка» Наталія Рудь у вівторок, 26 лютого.
Вона зазначила, що громадські організації ГО «Порятунок чотирилапих» та ГО «Волинське товариство захисту тварин», які створила колишній директор КП «Ласка» Дана Новарчук, ввозять у місто відловлених в інших містах тварин.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скандал із безпритульними псами: зоозахисники з інших міст знаходять тварин у Луцьку. ВІДЕО
Наталія Рудь підкреслила, що свою діяльність організація здійснювала ще з 2015 року і працювала у багатьох українських містах. З того часу кількість бездомних собак у місті тільки зростала.
Факти випускання тварин на вулиці міста зареєстровані на камери та є відповідні свідчення волонтерів. За словами Наталії Рудь, організація не має права займатися відловом, а тому її діяльність можна вважати незаконною.
Через збільшення безпритульних тварин у місті, відділ екології Луцької міської ради звернувся до Держпродспоживслужби, аби та перевірила діяльність організацій. Окрім того заяву щодо незаконного ввезення тварин у місто направили до поліції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Екс-очільниця луцької «Ласки» засвітилась у скандалі. ВІДЕО
На комісії депутати вирішили звернутися до Держпродспоживслжуби, аби та надала матеріали своїх перевірок. Обранці громади вважають, що коли діяльність організацій є незаконна, то нею мають зайнятися правоохоронці.
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Коментарі 1
Дану Новарчук відправити у Зімбабве. Хай там ловить бродячих псів. Дійшло до того, що йдеш вулицею міста і бачиш, що собак на зупинці транспорту більше ніж людей. В нас місто для собак чи все таки для людей?
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