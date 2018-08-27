8-річний хлопчик втопився у ставку на Львівщині
Сьогодні, 11:28
На Львівщині у селі Баранівці втопився восьмирічний хлопчик.
Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, - передає УНН.
"25 лютого, о 23:40 годині, в ставку с. Баранівці Самбірського району, місцеві жителі виявили і підняли з води тіло хлопчика 2011 року народження, якого шукали впродовж усього вечора", – повідомили у департаменті.
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Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, - передає УНН.
"25 лютого, о 23:40 годині, в ставку с. Баранівці Самбірського району, місцеві жителі виявили і підняли з води тіло хлопчика 2011 року народження, якого шукали впродовж усього вечора", – повідомили у департаменті.
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