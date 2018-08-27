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8-річний хлопчик втопився у ставку на Львівщині

8-річний хлопчик втопився у ставку на Львівщині
На Львівщині у селі Баранівці втопився восьмирічний хлопчик.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, - передає УНН.

"25 лютого, о 23:40 годині, в ставку с. Баранівці Самбірського району, місцеві жителі виявили і підняли з води тіло хлопчика 2011 року народження, якого шукали впродовж усього вечора", – повідомили у департаменті.

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Теги: втопився, ставок
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