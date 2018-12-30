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Прикордонники зловили волинянина, який приїхав на викраденій автівці

Прикордонники зловили волинянина, який приїхав на викраденій автівці
Прикордонники неподалік українсько-польського кордону затримали волинянина без документів та знайшли викрадений автомобіль.

Так, учора хоронці кордону відділення інспекторів прикордонної служби «Пархоменкове» отримали інформацію від місцевих жителів про появу невідомого неподалік держрубежу.

Під час перевірки цієї інформації правоохоронцям вдалося виявити чоловіка без документів. Затриманий зізнався, що є жителем Володимир-Волинського. Згодом неподалік місця затримання прикордонники знайшли покинутий автомобіль ВАЗ, яким, ймовірно, дістався до кордону затриманий порушник.

По даному факту прикордонники поінформували Національну поліцію. Також з’ясувалося, що знайдена автівка перебуває у розшуку через викрадення. Щодо затриманого громадянина України тривають заходи зі встановлення особи. На нього буде складено протокол за ст. 202 КУпАП(порушення прикордонного режиму).


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Теги: кордон, Польща, волинянин
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