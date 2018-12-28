Як після скандалу з Maruv обиратимуть нового представника України на Євробаченні





І той, хто поїде до Ізраїлю представляти Україну, зобов'язаний буде підписати такий же контракт, який пропонували Maruv, - пише



Та перед прийняттям рішення потрібно проконсультуватися з Європейською мовною спілкою. Зокрема, щодо політизації процесу відбору в Україні. Про це членкиня правління Національної суспільної телерадіокомпанії Олександра Кольцова розповіла "Громадському".



"Потім ми поспілкуємося з юристами, чи ми хочемо продовжувати брати в цьому участь як мовник. Потім ми поспілкуємося з менеджерами артистів (учасників Нацвідбору). А потім ми приймемо рішення", – сказала Кольцова.



Чи відрізняється договір, який пропонували MARUV, від договору, що пропонували переможцям Нацвідборів у минулі роки?



Новим був тільки пункт про заборону виступати в Росії. До слова, лише на період проведення конкурсу. Решта пунктів, мовляв, у більшості є стандартними і погодженими з правилами Євробачення. Представниця Суспільного підтвердила, що MARUV погодилася відмовитися від виступів у Росії. Тобто, якраз у цьому пункті проблеми не було.



Чому раніше пункту про гастролі в Росії не було у договорі?



Причиною цього Кольцова назвала те, що артисти, які виступають в Росії, раніше не потрапляли до фіналу Нацвідбору. До договору пункт про гастролі у РФ додали аж після першого півфіналу. Коли виявилися фаворити відбору і стало очевидним, що українському суспільству і європейській спільноті треба буде давати пояснення з цього приводу.



Чи змінять договір для новообраного представника України на Євробаченні?



Будь-якому кандидату, який захоче представляти Україну на Євробаченні 2019, запропонують той самий договір, від якого відмовилася MARUV. Така позиція Суспільного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасника від України на конкурсі Євробачення-2019 виберуть з-поміж усіх фіналістів Національного відбору.І той, хто поїде до Ізраїлю представляти Україну, зобов'язаний буде підписати такий же контракт, який пропонували Maruv, - пише канал 24 Та перед прийняттям рішення потрібно проконсультуватися з Європейською мовною спілкою. Зокрема, щодо політизації процесу відбору в Україні. Про це членкиня правління Національної суспільної телерадіокомпаніїрозповіла "Громадському"."Потім ми поспілкуємося з юристами, чи ми хочемо продовжувати брати в цьому участь як мовник. Потім ми поспілкуємося з менеджерами артистів. А потім ми приймемо рішення", – сказала Кольцова.Новим був тільки пункт про заборону виступати в Росії. До слова, лише на період проведення конкурсу. Решта пунктів, мовляв, у більшості є стандартними і погодженими з правилами Євробачення. Представниця Суспільного підтвердила, що MARUV погодилася відмовитися від виступів у Росії. Тобто, якраз у цьому пункті проблеми не було.Причиною цього Кольцова назвала те, що артисти, які виступають в Росії, раніше не потрапляли до фіналу Нацвідбору. До договору пункт про гастролі у РФ додали аж після першого півфіналу. Коли виявилися фаворити відбору і стало очевидним, що українському суспільству і європейській спільноті треба буде давати пояснення з цього приводу.Будь-якому кандидату, який захоче представляти Україну на Євробаченні 2019, запропонують той самий договір, від якого відмовилася MARUV. Така позиція Суспільного.

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