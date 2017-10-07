Торік у Луцьку знайшли 66 зниклих дітей

У Луцьку торік розшукали майже 70 зниклих дітей.Про це йдеться у звіті про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті Луцьку за ІI-ге півріччя 2018 року.Так, інспектори з ювенальної превенції у 2018 році розшукали 66 неповнолітніх осіб, які самовільно залишили домівку. Усіх їх знайшли протягом доби.Також у місті на обліку перебувають 20 неповнолітніх за скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень