Торік у Луцьку знайшли 66 зниклих дітей
Сьогодні, 13:42
У Луцьку торік розшукали майже 70 зниклих дітей.
Про це йдеться у звіті про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті Луцьку за ІI-ге півріччя 2018 року.
Так, інспектори з ювенальної превенції у 2018 році розшукали 66 неповнолітніх осіб, які самовільно залишили домівку. Усіх їх знайшли протягом доби.
Також у місті на обліку перебувають 20 неповнолітніх за скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень
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Про це йдеться у звіті про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті Луцьку за ІI-ге півріччя 2018 року.
Так, інспектори з ювенальної превенції у 2018 році розшукали 66 неповнолітніх осіб, які самовільно залишили домівку. Усіх їх знайшли протягом доби.
Також у місті на обліку перебувають 20 неповнолітніх за скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень
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