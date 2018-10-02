На «Устилузі» митники знайшли у водія «зайві» двигуни

Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили у громадян три вживаних укомплектованих автомобільних двигуни до Chrysler, Renault та Audi загальною вартістю понад 51 тисячу гривень.Їх в одному транспортному засобі намагались ввезти на митну територію України водій та двоє його пасажирів, - інформує Волинська митниця ДФС України.Приховування від митного контролю товару за статтею 483 Митного Кодексу України тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості товару з конфіскацією.До остаточного рішення суду двигуни зберігатимуться на складі митниці.