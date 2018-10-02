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На «Устилузі» митники знайшли у водія «зайві» двигуни

На «Устилузі» митники знайшли у водія «зайві» двигуни
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили у громадян три вживаних укомплектованих автомобільних двигуни до Chrysler, Renault та Audi загальною вартістю понад 51 тисячу гривень.

Їх в одному транспортному засобі намагались ввезти на митну територію України водій та двоє його пасажирів, - інформує Волинська митниця ДФС України.

Приховування від митного контролю товару за статтею 483 Митного Кодексу України тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості товару з конфіскацією.

До остаточного рішення суду двигуни зберігатимуться на складі митниці.



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Теги: Устилуг, авто
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