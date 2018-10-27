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Волинянин, який на елітному джипі розчавив пішохода на Рівненщині, здався поліції. ФОТО

Волинянин, який на елітному джипі розчавив пішохода на Рівненщині, здався поліції. ФОТО
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері 23 лютого в селі Михайлівка, на Рівненщині. Поліцейським вдалося встановити автомобіль та водія, причетного до ДТП.

Про це повідомили у прес-службі рівненської поліції.

"На місці дорожньо-транспортної пригоди слідчі виявили уламки автомобіля «BMW» сірого кольору. У двох районах області було введено оперативний «план-перехоплення». Поліцейські відпрацьовували усі СТО, гаражні кооперативи, лісосмуги та стоянки транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

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У результаті проведених заходів оперативники управління карного розшуку встановили авто «BMW Х5», що того дня перебувало в межах Острозького району, та особу, яка користувалася позашляховиком.

Ним виявився 29-річний житель Волинської області. Однак за місцем проживання він був відсутній.

Уже вчора, 25 лютого, чоловік особисто прибув до Головного управління Нацполіції Рівненської області і вказав на свою причетність до події. Він пояснив, що того вечора, рухаючись у напрямку Рівного, не помітив пішохода.

Правоохоронці розшукали також і автомобіль «BMW Х5», який зберігався у гаражному приміщенні в одному із сіл Любомльського району на Волині.

Наразі поліцейські готують клопотання про проведення усіх необхідних експертиз, а також слідчого експерименту.

Досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочате за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України триває.

Волинянин, який на елітному джипі розчавив пішохода на Рівненщині, здався поліції. ФОТО
Волинянин, який на елітному джипі розчавив пішохода на Рівненщині, здався поліції. ФОТО
Волинянин, який на елітному джипі розчавив пішохода на Рівненщині, здався поліції. ФОТО

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Теги: аварія, смерть, Рівненщина, ДТП
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