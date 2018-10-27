Волинянин, який на елітному джипі розчавив пішохода на Рівненщині, здався поліції. ФОТО

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері 23 лютого в селі Михайлівка, на Рівненщині. Поліцейським вдалося встановити автомобіль та водія, причетного до ДТП.Про це повідомили у прес-службі рівненської поліції."На місці дорожньо-транспортної пригоди слідчі виявили уламки автомобіля «BMW» сірого кольору. У двох районах області було введено оперативний «план-перехоплення». Поліцейські відпрацьовували усі СТО, гаражні кооперативи, лісосмуги та стоянки транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.У результаті проведених заходів оперативники управління карного розшуку встановили авто «BMW Х5», що того дня перебувало в межах Острозького району, та особу, яка користувалася позашляховиком.Ним виявився 29-річний житель Волинської області. Однак за місцем проживання він був відсутній.Уже вчора, 25 лютого, чоловік особисто прибув до Головного управління Нацполіції Рівненської області і вказав на свою причетність до події. Він пояснив, що того вечора, рухаючись у напрямку Рівного, не помітив пішохода.Правоохоронці розшукали також і автомобіль «BMW Х5», який зберігався у гаражному приміщенні в одному із сіл Любомльського району на Волині.Наразі поліцейські готують клопотання про проведення усіх необхідних експертиз, а також слідчого експерименту.Досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочате за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України триває.