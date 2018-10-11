Підтримка – не за гроші: у Луцьку зібралися прихильники Гриценка*

У волонтерському штабі «Громадянської позиції», що на проспекті Волі у Луцьку, зустрілися представники команди Анатолія Гриценка, а також волонтери і прихильники, які готові разом з ними забезпечувати чесні вибори та протистояти фальшуванню.Зустріч відбулася у неділю, 24 лютого.Першим у переповненій залі волонтерського штабу слово взяв заступник керівника Центрального штабу Анатолія Гриценка по роботі з волонтерами та фандрайзінгу. Він розповів, що їздить усією Україною – від Сходу до Заходу – для того, аби зустрічатися з волонтерами й подякував луцькій команді за активну роботу, яка триває.Свою розмову із прихильниками Гриценка та тими, хто прийшов послухати представників його команди, Фірсов розпочав із переконання у тому, що шанс перемогти на президентських виборах у Анатолія Гриценка є. І шанс немалий. Головне – потрапити у другий тур, тоді перемога – за ним.«Чому Степанович має виграти?» – запитав в слухачів Фірсов. І назвав свої аргументи.«Раніше я був в БПП. Мене і, який також трудиться в нашій команді, вперше за всю історію українського парламенту позбавили мандату за позицію. До мене зверталися всі партії, крім Опоблоку, всі запрошували до своїх лав. Я обрав винятково Гриценка. І я поясню чому.Одна маленька історія. Коли ми зі Степановичем їдемо в регіони, спочатку водій забирає мене з квартири, яку винаймаю, а потім їдемо до квартири Гриценка. Коли йде мова про будинок Гриценка, чомусь усі думають, що це якийсь великий маєток. А ні… Анатолій Степанович Гриценко живе у звичайній квартирі, в звичайному будинку на окраїні Києва. Ось так автівка від’їжджає, Анатолій Степанович при мені виходить зі звичайного під’їзду, повертається, махає туди рукою Юлії Володимирівні. Не Тимошенко, а, дружині… І їде зі мною», - розповів Фірсов.За його словами, саме Гриценко – єдиний шанс для України піти далі у правильному напрямку. Бо саме він має внутрішній стержень і хист відмовитися від корупційний діянь і саме про нього можна впевнено сказати, що він не є ставлеником когось з олігархів.Фірсов додав, що не приїжджає у волонтерські штаби агітувати, а їде туди, аби просити людей не втрачати довіру.«Думаю навіть запускати флеш-моб: беремо аркуш паперу і складаємо сітку чесних, запишіть всі прізвища людей, до яких могли б підійти і поговорити на політичну тему, про долю країни, про вибори. Ми його називаємо список ста, але це умовно. Навіть не дивіться у рейтинги. Вони часто помиляються. Дивіться на підтримку, у Степановича я бачу справжню людську підтримку. Не за гроші, не за адмінресурс. Ми зробимо все, щоб проїхати всі регіони, почути кожного, побути на всіх ефірах і таке інше», - переконав Фірсов.Він запевнив, що захід, який відбувся у Луцьку, це – не зустріч, щоб просто поговорити, попити кави, «зробити фотку і розійтися».«Ні! Дуже важливо ця віра і ця синергія! Ми хочемо зробити форум волонтерів. Зібрати декілька тисяч людей. Навіть самим не виступати, щоб виступили ви – люди з різних середовищ: атовці, молодь і інші», – поділився планами представник команди Анатолія Гриценка.Заступник керівника виборчого штабу Анатолія Гриценка з юридичних питань, насамперед, зауважив, що є речі, які поширюють для того, аби дискредитувати Гриценка. Так, свого часу масово поширювали інформацію про те, що він нібито продав військового майна на 1,3 мільярди. Проте, вже навіть суд визнав цю інформацію недостовірною. Насправді ж, каже Катеринчук, Міноборони ніколи не займалося продажем надлишкового майна. Це – компетенція міністерства економіки.Ще одним фейком була інформація про чотири квартири Анатолія Гриценка у Києві. Насправді ж вони належать його дружині, журналістці Юлії Мостовій і були придбані ще до його призначення на посаду міністра оборони.До того ж, за словами Катеринчука, нині і соціологія стала маніпуляцією. На його переконання, більше 30% виборців узагалі поки не відповідають на питання, за кого вони хочуть голосувати, люди ще не визначилися. Але значна проблема цієї виборчої кампанії, каже Катеринчук, – це скупка голосів.«І я хотів би, аби ви пояснювали людям, що, погоджуючись продати голос, вони грають у дуже небезпечну. Бо для цього у людей беруть персональні дані, які потім шахраї можуть використовувати як завгодно», - звернувся він до присутніх під час зустрічі.Своєю чергою, керівник Волинської обласної організації партії «Громадянська позиція»запевнив, що на Волині для Гриценка – це найкраща передвиборча кампанія, зібралася найкраща команда за усі вибори. Кралюк зауважив, що приїхали керівники районних та окружних штабів, прихильники Гриценка, волонтери.«Команда Анатолія Степановича – це відкрита команда. Немає ніяких інтриг, ніяких суперечок», – запевнив Кралюк. Тож така відкритість і чесність, насамперед – перед собою і однодумцями, і стане формулою успіху команди «Громадянської позиції».Люди ж, які прийшли на зустріч, запитували, як протистояти тим фейкам, які нині поширюють проти Гриценка, а також рекомендували команді усіма методами доводити виборцям, що Гриценка підтримують і шанс на його перемогу - цілком реальний.