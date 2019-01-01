Волинян попереджають про сильні пориви вітру





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"за даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 26 лютого у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян попереджають про погіршення погодних умов. Зокрема, про сильні пориви вітру.Про це йдеться на сайті ДСНС України."за даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 26 лютого у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію