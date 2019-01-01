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Волинян попереджають про сильні пориви вітру

Волинян попереджають про сильні пориви вітру
Волинян попереджають про погіршення погодних умов. Зокрема, про сильні пориви вітру.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"за даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 26 лютого у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.


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Теги: вітер, погода, синоптики
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