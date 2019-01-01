Волинян попереджають про сильні пориви вітру
Сьогодні, 13:05
Волинян попереджають про погіршення погодних умов. Зокрема, про сильні пориви вітру.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"за даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 26 лютого у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"за даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 26 лютого у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
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