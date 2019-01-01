У селі на Волині вночі горіла хата
Сьогодні, 13:33
У Камінь-Каширському районі за минулу добу сталося дві пожежі, одна з яких - у житлового будинку.
Повідомляють рятувальники Каменя-Каширської 8 ДПРЧ, - пише Район. Камінь-Каширський.
Зокрема, 25 лютого у селі Мельники-Мостище рятувальники Каменя-Каширського ліквідували пожежу стогів сіна та соломи.
За їх словами, пожежа трапилася через підпал.
Також вночі 26 лютого у селі Брониця, через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, виникла пожежа житлового будинку. Будівлю врятували.
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Повідомляють рятувальники Каменя-Каширської 8 ДПРЧ, - пише Район. Камінь-Каширський.
Зокрема, 25 лютого у селі Мельники-Мостище рятувальники Каменя-Каширського ліквідували пожежу стогів сіна та соломи.
За їх словами, пожежа трапилася через підпал.
Також вночі 26 лютого у селі Брониця, через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, виникла пожежа житлового будинку. Будівлю врятували.
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