15-річна школярка померла від головного болю





Вранці дівчина прокинулася із сильним головним болем. Попросила в батька пігулку, - повідомляє



Доки чоловік шукав ліки, Ольга знепритомніла. Викликана батьком сільська медсестра вже нічим зарадити не могла.



Прийшовши на виклик, вона лиш констатувала смерть. Як показав розтин, причиною смерті стала аневризма головного мозку.



"Так швидко все було, що й отямитися ніхто не міг. Ця проблема ніяк не давала про себе знати. Дитину нічого не турбувало. Вона не хворіла. Звичайна поведінка в школі. Медики кажуть, що з такою бідою можна жити роками, а можна й померти за декілька хвилин. Це важка втрата для всієї родини, села, друзів", – цитує голову Жовтанецької сільради Ярослава Деркача львівське видання LMN.



Довідково:



Аневризма головного мозку — це судинна патологія, за якої на артерії головного мозку з'являється випуклість. Таке утворення наповнюється кров'ю й спричинює тиск на мозок. Росте поступово. Дає про себе знати, лиш досягнувши критичних розмірів. Найбільшу загрозу становить розрив аневризми з подальшим крововиливом.

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