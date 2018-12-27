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«Грає в доганялки»: водій луцької маршрутки проігнорував пасажирів

«Грає в доганялки»: водій луцької маршрутки проігнорував пасажирів
У Луцьку водій маршрутки №1 проігнорував вимогу пасажира вийти на зупинці.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив користувач Юрій.

За його словами, таке ігнорування правил відбувається уже не вперше.

"25 лютого, о 8 годині ранку, водій маршрутки № 1, державний номер АС3253ВХ, не зупинився на вимогу пасажира на зупинці Київський майдан. І це вже не в перший раз! Водій постійно грає в догонялки з іншими водіями маршруток!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: маршрутки, транспорт, скарги
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