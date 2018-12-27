«Грає в доганялки»: водій луцької маршрутки проігнорував пасажирів

У Луцьку водій маршрутки №1 проігнорував вимогу пасажира вийти на зупинці.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив користувачЗа його словами, таке ігнорування правил відбувається уже не вперше."25 лютого, о 8 годині ранку, водій маршрутки № 1, державний номер АС3253ВХ, не зупинився на вимогу пасажира на зупинці Київський майдан. І це вже не в перший раз! Водій постійно грає в догонялки з іншими водіями маршруток!" - йдеться у повідомленні.