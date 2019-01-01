На Рівненщині боржник аліментів погрожував себе підпалити





Історія трапилась на Березнівщині. Державні виконавці виїхали за місцем проживання боржника. Чоловік не сплачував аліменти на утримання своїх чотирьох неповнолітніх дітей понад два роки. Його борг разом із штрафом за нього склав 32 тисячі гривень, - пише



Під час спілкування з державними виконавцями чоловік, який був напідпитку, поводився агресивно. На адресу виконавців лунали погрози, боржник погрожував й себе підпалити.



Після складних і тривалих переговорів державні виконавці таки зайшли до будинку та описали майно. А вже наступного дня горе-батько сплатив весь борг: стягувачка отримала 32 тисячі гривень аліментів. Діти були вдячні виконавцям за їхню роботу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині боржник погрожував себе підпалити, коли до його оселі завітали держвиконавці.Історія трапилась на Березнівщині. Державні виконавці виїхали за місцем проживання боржника. Чоловік не сплачував аліменти на утримання своїх чотирьох неповнолітніх дітей понад два роки. Його борг разом із штрафом за нього склав 32 тисячі гривень, - пише Рівне Вечірнє Під час спілкування з державними виконавцями чоловік, який був напідпитку, поводився агресивно. На адресу виконавців лунали погрози, боржник погрожував й себе підпалити.Після складних і тривалих переговорів державні виконавці таки зайшли до будинку та описали майно. А вже наступного дня горе-батько сплатив весь борг: стягувачка отримала 32 тисячі гривень аліментів. Діти були вдячні виконавцям за їхню роботу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію