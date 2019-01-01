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Волинській дитячій лікарні куплять обладнання

Волинській дитячій лікарні куплять обладнання
Для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання придбають обладнання.

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.

Область отримала 830 тисяч гривень на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

750 тисяч гривень спрямують на придбання медичного обладнання для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.

Ще 80 тисяч гривень витратять на закупівлю меблів для державного навчального закладу «Нововолинський центр професійно-технічної освіти».

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Теги: обладнання, субвенція
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