Де у Луцьку є басейни: ціни та переваги









Інформацію отримали на запит до міської та обласної влади, а також з відкритих джерел та контактів безпосередньо зі спортзакладами.



Отож, у Луцьку є вісім басейнів, які перебувають у комунальній та обласній власності та входять у структуру освітніх та оздоровчих закладів. А саме у комунальній обласній власності на Волині лише один басейн. Також є басейн Луцького національного технічного університету. У загальноосвітніх закладах, як зазначили у відповіді на запит, займаються лише місцеві вихованці та учні. А ось до спортивних шкіл, басейну вишу можуть ходити і дорослі. Окрім цього в місті є два приватних басейни з доріжками по 25 метрів. А також менші басейни, де комфортно буде малим дітям.



На літо чимало басейнів при закладах закривають для ремонтних, профілактичних робіт. Натомість починають діяти басейни просто небо, але це вже приватні заклади.



Аби записатися на плавання, окрім костюму потрібно мати довідку від лікаря.



Басейн у ліцеї



У Луцьку на балансі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні є басейн закритого типу.



Він є складовою спортивного комплексу ліцею. Загальна площа – 300 кв. м.



Тут діє чотири доріжки, шириною 2,5 м та глибиною від 1,25 до 1,9 м.



Поруч є балкон для глядачів, медкабінет, чоловіча т жіночі душові з роздягальнями, тренерська та стартовий майданчик з 4 тумбочками.



«Басейн використовується виключно для навчально-тренувальних занять ліцеїстів. Пропускна здатність басейну відповідає кількості особового складу одного взводу – 30 осіб», - йдеться у відповіді Волинської обласної адміністрації.



Спортивна школа Олімпійського резерву



На проспекті Президента Грушевського у Луцьку діє Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання Луцької міської ради.



Басейн має велику ванну, малу ванну «жабенятко» та тренажерну залу.



Велика ванна включає шість доріжок довжиною 25 метрів. Тут також є дві стрибкові вишки 2 та 5 метрів висотою.



«Жабенятко» – це ванна без доріжок, периметром 10Х5 метрів.



Основний напрямок роботи закладу – це підготовка спортсменів до складу збірної команди України з плавання.



Тому тут проводяться навчально-тренувальні заняття для спортсменів з 7 до 23 років та фізкультурно-оздоровчі заняття з 6 років.



Але для дорослого населення передбачена можливість оздоровлення у вільний від навчально-тренувальної роботи час.



Ціна абонементу: 350 гривень за 12 занять.



Спортивна школа



Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1 Луцької міської ради розташована в районі Цукрового заводу, на вулиці Корольова.



Басейн має чотири доріжки, довжиною 25 метрів.



Тут проводять навчально-тренувальні заняття для спортсменів від 7 до 23 років безкоштовно та у вільний від навчальних занять час – спортивно-оздоровче плавання для дітей від 7 років та дорослих. 12 занять коштує 300 гривень. При цьому має бути довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до відвідування басейну.





Басейни при школах



Низка загальноосвітніх шкіл Луцька також мають басейни.



Луцький навчально-виховний комплекс №26, що на вулиці Кравчука, має 25-метровий басейн. Набір дітей тут проводиться із другого класу за наявності медичної довідки про стан здоров’я.



Специфіка закладу – він для дітей НВК №26.



Луцький ліцей №27, що на вулиці Олеся Гончара здали в експлуатацію у 2018 році. Тут новенький басейн для дітей-учнів ліцею.



Діти відвідують басейн на уроках фізичної культури, секцій та для учасників спеціальних медичних груп.



Пришкільний басейн луцької ЗОШ №20 на вулиці Шота Руставелі. Він розташований в окремому приміщенні та з’єднаний з приміщенням школи переходом. Він використовується для проведення уроків плавання учнів 2-4 класів відповідно до навчальної програми, а також для учнів зі спецгрупи.



Відвідування відбувається за умови наявності медичної довідки, інших занять в пришкільному басейні не проводиться.







Басейн луцької гімназії №21 імені Михайла Кравчука на однойменній вулиці. Басейн є одним із приміщень спортивного комплексу освітнього закладу. За площею басейн становить 75 кв. м. Тут працюють інструктори, є медсестра, хлораторник та технічний працівник.





Басейн відвідують лише учні гімназії (5-6 класи) під час проведення занять. Окрім цього є заняття для дітей зі спецгрупи. У позаурочний час організовуються заняття для учнів 7 класів з підготовки до міських змагань. Сторонні басейн не відвідують. З квітня 2018 року до січня 2019 року басейн був на ремонті. Раніше директор гімназії Олег Ковальчук запевнив, що користуватися басейном довжиною майже 12 метрів і і різної глибини матимуть змогу усі бажаючі діти мікрорайону.



Басейн в поліклініці



У Луцькій міській дитячій поліклініці на Чорновола був басейн у структурі фізіотерапевтичного відділення. Точніше він є, але через брак фінансування не працює. Він розрахований для дітей віком від 1 до 14 років і розміщений у відділені водолікування. Площа басейну складає 75 кв. м, глибина – від 0,5 м до 1,2 м.



Медичні сестри тут проводили групові заняття для дітей з патологією опорно-рухової, ендокринної та нервової систем.



Басейн Луцького національного технічного університету

На сайті вузу вказано, що басейн можуть відвідувати і дорослі, і діти. Заняття тривають із понеділка по суботу. Є пільгові ціни для занять працівникам вузу та дітям працівників політеху. Окрім цього є години для занять зі студентами і для груп лікувальної фізкультури.



Тут чотири доріжки по 25 метрів. Абонемент на 12 занять для дорослих коштує 300 гривень. Для дітей – 250. Працює басейн до 15 червня, з самого ранку до 20:30 з перервами протягом дня.





Приватні басейни

Нині у Луцьку є два великі басейни з доріжками по 25 метрів. Це «Спортлайф» на проспекті Василя Мойсея та «Lime Fit Club» на вулиці Писаревського. Другий поки що не відкрився, початок роботи анонсують на березень. Але продаж карток ведеться. Річний абонемент повного дня з відвідуванням басейну згідно з інформацією на сайті, обійдеться в 6 тисяч гривень.



У «Lime Fit Club» є чотири доріжки по 25 метрів, а також аквазона для малюків.





Щодо «Спортлайфу», то комплекс працює вже третій рік. Тут теж є аквазона та басейн, довжиною 25 метрів на шість доріжок. Ціна абонементу, як повідомили на рецепції, для дорослих 6 тисяч гривень, для дітей від 3 тисяч в залежності від віку. До 14 років дитина самостійно не може відвідувати басейн.



Також у місті є два невеликі басейни при спа-комплексах. У комплексі «Срібні лелеки», на вулиці Чорновола, діє басейн з 6 ранку до 12 дня. Година користування вартує 50 гривень. Розмір чаші – 5 на 10 метрів.





Невеликий басейн, розміром 12 на 4 метри є у фітнес-центрі «Максимус», що на вулиці Електроапаратній. Тут є школа плавання для дітей, віком від 4 до 14 років, є можливість мамам відвідувати басейн з дитиною. Ціна 8 відвідин – 1500 гривень для дітей з персональним тренером. Дорослим – 1000 гривень за вісім занять, але є лише ранкові години.



Окрім цього у теплу пору відкриваються басейни під відкритим небом. Такий є у Луцьку, в комплексі «Ротонда», що в Центральному парку імені Лесі України. Дітям до 7 років за умови супроводу дорослих тут безкоштовний вхід. У минулому році денний тариф тут був 200 гривень у будні та 250 у вихідні. Година – 45 та 55 відповідно.



Трішки далі від Луцька, в селі Гірка Полонка також є відпочинковий центр "Загород" з відкритими басейнами, діаметром 9 та 15 м. Від стартує від 150 гривень у день для дорослого за тарифами минулого року. У селі Брище в комплексі «Гості» також є басейн під відкритим небом. Тут відпочити теж коштує від 150 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Часто можна почути, що плавання є одним із найбільш безпечних та корисних фізичних навантажень. Формує гарну поставу, м’язи, не має вікових обмежень. Деякі дітки раніше, аніж встати на ніжки знайомляться саме з рухом у воді, адже таке середовище для них природнє. «Конкурент» вирішив розповісти про басейни, які є у Луцьку та неподалік міста. Сюди включені як комунальні заклади, так і приватні.Інформацію отримали на запит до міської та обласної влади, а також з відкритих джерел та контактів безпосередньо зі спортзакладами.Отож, у Луцьку є вісім басейнів, які перебувають у комунальній та обласній власності та входять у структуру освітніх та оздоровчих закладів. А саме у комунальній обласній власності на Волині лише один басейн. Також є басейн Луцького національного технічного університету. У загальноосвітніх закладах, як зазначили у відповіді на запит, займаються лише місцеві вихованці та учні. А ось до спортивних шкіл, басейну вишу можуть ходити і дорослі. Окрім цього в місті є два приватних басейни з доріжками по 25 метрів. А також менші басейни, де комфортно буде малим дітям.На літо чимало басейнів при закладах закривають для ремонтних, профілактичних робіт. Натомість починають діяти басейни просто небо, але це вже приватні заклади.Аби записатися на плавання, окрім костюму потрібно мати довідку від лікаря.У Луцьку на балансі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні є басейн закритого типу.Він є складовою спортивного комплексу ліцею. Загальна площа – 300 кв. м.Тут діє чотири доріжки, шириною 2,5 м та глибиною від 1,25 до 1,9 м.Поруч є балкон для глядачів, медкабінет, чоловіча т жіночі душові з роздягальнями, тренерська та стартовий майданчик з 4 тумбочками.«Басейн використовується виключно для навчально-тренувальних занять ліцеїстів. Пропускна здатність басейну відповідає кількості особового складу одного взводу – 30 осіб», - йдеться у відповіді Волинської обласної адміністрації.На проспекті Президента Грушевського у Луцьку діє Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання Луцької міської ради.Басейн має велику ванну, малу ванну «жабенятко» та тренажерну залу.Велика ванна включає шість доріжок довжиною 25 метрів. Тут також є дві стрибкові вишки 2 та 5 метрів висотою.«Жабенятко» – це ванна без доріжок, периметром 10Х5 метрів.Основний напрямок роботи закладу – це підготовка спортсменів до складу збірної команди України з плавання.Тому тут проводяться навчально-тренувальні заняття для спортсменів з 7 до 23 років та фізкультурно-оздоровчі заняття з 6 років.Але для дорослого населення передбачена можливість оздоровлення у вільний від навчально-тренувальної роботи час.Ціна абонементу: 350 гривень за 12 занять.Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1 Луцької міської ради розташована в районі Цукрового заводу, на вулиці Корольова.Басейн має чотири доріжки, довжиною 25 метрів.Тут проводять навчально-тренувальні заняття для спортсменів від 7 до 23 років безкоштовно та у вільний від навчальних занять час – спортивно-оздоровче плавання для дітей від 7 років та дорослих. 12 занять коштує 300 гривень. При цьому має бути довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до відвідування басейну.Низка загальноосвітніх шкіл Луцька також мають басейни.Луцький навчально-виховний комплекс №26, що на вулиці Кравчука, має 25-метровий басейн. Набір дітей тут проводиться із другого класу за наявності медичної довідки про стан здоров’я.Специфіка закладу – він для дітей НВК №26., що на вулиці Олеся Гончара здали в експлуатацію у 2018 році. Тут новенький басейн для дітей-учнів ліцею.Діти відвідують басейн на уроках фізичної культури, секцій та для учасників спеціальних медичних груп.Пришкільний басейн луцької ЗОШ №20 на вулиці Шота Руставелі. Він розташований в окремому приміщенні та з’єднаний з приміщенням школи переходом. Він використовується для проведення уроків плавання учнів 2-4 класів відповідно до навчальної програми, а також для учнів зі спецгрупи.Відвідування відбувається за умови наявності медичної довідки, інших занять в пришкільному басейні не проводиться.імені Михайла Кравчука на однойменній вулиці. Басейн є одним із приміщень спортивного комплексу освітнього закладу. За площею басейн становить 75 кв. м. Тут працюють інструктори, є медсестра, хлораторник та технічний працівник.Басейн відвідують лише учні гімназії (5-6 класи) під час проведення занять. Окрім цього є заняття для дітей зі спецгрупи. У позаурочний час організовуються заняття для учнів 7 класів з підготовки до міських змагань. Сторонні басейн не відвідують. З квітня 2018 року до січня 2019 року басейн був на ремонті. Раніше директор гімназії Олег Ковальчук запевнив, що користуватися басейном довжиною майже 12 метрів і і різної глибини матимуть змогу усі бажаючі діти мікрорайону.У Луцькій міській дитячій поліклініці на Чорновола був басейн у структурі фізіотерапевтичного відділення. Точніше він є, але через брак фінансування не працює. Він розрахований для дітей віком від 1 до 14 років і розміщений у відділені водолікування. Площа басейну складає 75 кв. м, глибина – від 0,5 м до 1,2 м.Медичні сестри тут проводили групові заняття для дітей з патологією опорно-рухової, ендокринної та нервової систем.Басейн Луцького національного технічного університетуНа сайті вузу вказано, що басейн можуть відвідувати і дорослі, і діти. Заняття тривають із понеділка по суботу. Є пільгові ціни для занять працівникам вузу та дітям працівників політеху. Окрім цього є години для занять зі студентами і для груп лікувальної фізкультури.Тут чотири доріжки по 25 метрів. Абонемент на 12 занять для дорослих коштує 300 гривень. Для дітей – 250. Працює басейн до 15 червня, з самого ранку до 20:30 з перервами протягом дня.Нині у Луцьку є два великі басейни з доріжками по 25 метрів. Це «Спортлайф» на проспекті Василя Мойсея та «Lime Fit Club» на вулиці Писаревського. Другий поки що не відкрився, початок роботи анонсують на березень. Але продаж карток ведеться. Річний абонемент повного дня з відвідуванням басейну згідно з інформацією на сайті, обійдеться в 6 тисяч гривень.У «Lime Fit Club» є чотири доріжки по 25 метрів, а також аквазона для малюків.Щодо «Спортлайфу», то комплекс працює вже третій рік. Тут теж є аквазона та басейн, довжиною 25 метрів на шість доріжок. Ціна абонементу, як повідомили на рецепції, для дорослих 6 тисяч гривень, для дітей від 3 тисяч в залежності від віку. До 14 років дитина самостійно не може відвідувати басейн.Також у місті є два невеликі басейни при спа-комплексах. У комплексі «Срібні лелеки», на вулиці Чорновола, діє басейн з 6 ранку до 12 дня. Година користування вартує 50 гривень. Розмір чаші – 5 на 10 метрів.Невеликий басейн, розміром 12 на 4 метри є у фітнес-центрі «Максимус», що на вулиці Електроапаратній. Тут є школа плавання для дітей, віком від 4 до 14 років, є можливість мамам відвідувати басейн з дитиною. Ціна 8 відвідин – 1500 гривень для дітей з персональним тренером. Дорослим – 1000 гривень за вісім занять, але є лише ранкові години.Окрім цього у теплу пору відкриваються басейни під відкритим небом. Такий є у Луцьку, в комплексі «Ротонда», що в Центральному парку імені Лесі України. Дітям до 7 років за умови супроводу дорослих тут безкоштовний вхід. У минулому році денний тариф тут був 200 гривень у будні та 250 у вихідні. Година – 45 та 55 відповідно.Трішки далі від Луцька, в селі Гірка Полонка також є відпочинковий центр "Загород" з відкритими басейнами, діаметром 9 та 15 м. Від стартує від 150 гривень у день для дорослого за тарифами минулого року. У селі Брище в комплексі «Гості» також є басейн під відкритим небом. Тут відпочити теж коштує від 150 гривень.

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