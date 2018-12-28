На Волині пенсії в середньому зросли на понад 500 гривень

З метою приведення пенсійних виплат у відповідність до актуальних економічних змін з 1 березня 2019 року буде проведено автоматичну індексацію пенсійних виплат відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».Вищевказаною нормою Закону передбачено проведення щорічних перерахунків раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсій, - повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.Передбачено зазначений показник щороку збільшувати на коефіцієнт, що відповідатиме 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення.При цьому, у 2019-2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні збільшуватиметься на коефіцієнт, що відповідатиме 50 % показника зростання споживчих цін і 50 % показника зростання середньої заробітної плати за попередній рік.Перша така індексація буде проведена у березні 2019 року за результатами отриманих статистичних даних щодо рівня інфляції та зростання середніх зарплат за попередній рік.Порядок проведення перерахунку пенсій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 124.Передбачено при перерахунку пенсії з 1 березня 2019 року застосовувати коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсій в розмірі 1,17.З 1 жовтня 2017 року після проведення осучаснення раніше призначених пенсій, по пенсійних справах, призначених по 31.12.2017, застосовано показник середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3764,40 грн.3764,40грн. х 1,17= 4404,35грн. - показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується при перерахунку пенсій з 1 березня 2019 року.У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії, не досягатиме 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.Також, постановою Кабінету Міністрів України “Питання проведення індексації пенсій у 2019 році” від 20.02.2019 № 124, передбачено виплату одноразової доплати до пенсії особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", в розмірі, що не перевищує 1669,20грн. та мають повний страховий стаж (по пенсіях призначених до 01.10.2011 — чоловіки 35 років, жінки 30 років, призначених після 01.10.2011 — чоловіки 25 років, жінки 20 років).Виплата одноразової доплати до пенсії буде проведена рівними частинами у березні та квітні 2019 року.Розмір одноразової доплати до пенсії визначено в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня 2019 року та збільшеного на коефіцієнт 1,61, а саме 1497грн. х 1,61=2410,17 грн.Таким чином, пенсіонери, які мають повний страховий стаж та після перерахунку розмір пенсії не буде перевищувати 1669,20грн. отримають одноразову доплату до пенсії у березні 1205,09грн. та у квітні — 1205,08 грн.Для кожного пенсіонера розмір підвищення з 1 березня 2019 року буде визначатися в автоматизованому режимі окремо, в залежності від тривалості страхового стажу та індивідуального коефіцієнту заробітної плати з якого провадиться обчислення пенсії. За проведенням перерахунку не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду України, перерахунок буде проведено за матеріалами пенсійних справ.Загалом збільшено пенсії 197,25 тис. одержувачів, що становить понад 85% від загальної кількості цивільних пенсіонерів області.В результаті перерахунку середній розмір підвищення пенсії на Волині склав 510,22 гривень.Додаткова потреба в коштах після проведеного перерахунку пенсій становить 118,04 млн. гривень.