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У «Промені» виступить «Жіночий квартал»*

У «Промені» виступить «Жіночий квартал»*
21 березня о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться виступ нового телевізійного шоу «Жіночий квартал».

Гумористичний проект виробництва студії Квартал 95 – Жіночий Квартал, учасницями якого стали 14 дівчат. Це шоу сповнене яскравими танцювальними і вокальними номерами, гумористичними сценками та дотепними жартами, які допоможуть жінкам із легкістю подивитися на актуальні події у житті.

На сцені Жіночого Кварталу жартуватимуть про кохання, заміжжя, побутові та сімейні теми, а також про зірок шоу-бізнесу.

Квитки на концерт можна придбати за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/zhenskij-kvartal-4

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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