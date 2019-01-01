У «Промені» виступить «Жіночий квартал»*
Сьогодні, 19:32
21 березня о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться виступ нового телевізійного шоу «Жіночий квартал».
Гумористичний проект виробництва студії Квартал 95 – Жіночий Квартал, учасницями якого стали 14 дівчат. Це шоу сповнене яскравими танцювальними і вокальними номерами, гумористичними сценками та дотепними жартами, які допоможуть жінкам із легкістю подивитися на актуальні події у житті.
На сцені Жіночого Кварталу жартуватимуть про кохання, заміжжя, побутові та сімейні теми, а також про зірок шоу-бізнесу.
Квитки на концерт можна придбати за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/zhenskij-kvartal-4
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Гумористичний проект виробництва студії Квартал 95 – Жіночий Квартал, учасницями якого стали 14 дівчат. Це шоу сповнене яскравими танцювальними і вокальними номерами, гумористичними сценками та дотепними жартами, які допоможуть жінкам із легкістю подивитися на актуальні події у житті.
На сцені Жіночого Кварталу жартуватимуть про кохання, заміжжя, побутові та сімейні теми, а також про зірок шоу-бізнесу.
Квитки на концерт можна придбати за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/zhenskij-kvartal-4
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода в Україні 27 лютого
Сьогодні, 20:00
На «Устилузі» митники знайшли у водія «зайві» двигуни
Сьогодні, 19:48
У «Промені» виступить «Жіночий квартал»*
Сьогодні, 19:32
Волинській дитячій лікарні куплять обладнання
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 лютого
Сьогодні, 19:00