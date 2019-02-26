Підкуп виборців – це питання взаємозалежності попиту й пропозиції, – волинський нардеп





Урядовим законопроектом 8270 пропонується внести зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, які забезпечать невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав і декриміналізують дрібні правопорушення, які не впливають на перебіг виборів, - пише



Ось окремі положення законопроекту, щодо відповідальності:



Незаконне використання, вкидання бюлетеню – 2 роки обмеження волі, або позбавлення волі;



Розголошення волевиявлення виборця членом комісії, кандидатом, спостерігачем – 2-5 років;



Розголошення волевиявлення виборця третьою особою – до 2 років;



Надання кандидату неправомірної вигоди (підкуп технічних кандидатів) – до 6 років (можливість проведення негласних слідчих дій);



Підкуп виборця – до 6 років (можливість проведення негласних слідчих дій);



Прийняття виборцем неправомірної вигоди – до 2 років;



Прийняття кандидатом неправомірної вигоди – до 2 років;



Агітація шляхом надання громадянам неправомірної вигоди – до 2-6 років;



Агітація шляхом надання юридичним особам неправомірної вигоди – 2-6 років.



Народний депутат Ігор Лапін вважає, що підкуп виборців – це питання взаємозалежності попиту й пропозиції. Доки виборці братимуть – доти кандидати і начальники штабів вписуватимуть в плани кампанії «роздати пайки/ гроші/ організувати скупку голосів на дільницях».



«Будьмо реалістами: в нас громадянське суспільство настільки в зачатковому стані, що переконати статистично значущу частку виборців не брати продукти, речі чи гроші дуже важко», – зазначив Лапін.



«Лишається ще один момент: скарги і складання протоколів щодо підкупу. Це взагалі чи не фантастика поза членами виборчих штабів. Вони єдині, хто може напружитись – і діяти за належною процедурою у випадку виявлення підкупу виборців. Але можуть і не напружуватись – то вже залежить від мотивації», – переконаний народний депутат.



«Однак, є одна справа, котра нам доступна у сфері протидії підкупу. Ми можемо організувати максимально спрощену процедуру подання скарг – щоб це було настільки просто і доступно кожному, не становило для будь-якого виборця жодних складнощів, що повідомлятиме про підкуп кожен виборець. Ми з колегами ще порадимось на цю тему: як саме це можна організувати, які ресурси можна залучити, котрі з ініціативних груп до нас зможуть приєднатись. Але поки я сподіваюсь, що подібний проект буде запущено хоча би в кількох регіонах, в якості пілотного. Гадаю, це буде також і Волинь», – наголосив Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На розгляд парламенту винесено урядовий законопроект та чотири альтернативні щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.Урядовим законопроектом 8270 пропонується внести зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, які забезпечать невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав і декриміналізують дрібні правопорушення, які не впливають на перебіг виборів, - пише ВАР Ось окремі положення законопроекту, щодо відповідальності:Незаконне використання, вкидання бюлетеню – 2 роки обмеження волі, або позбавлення волі;Розголошення волевиявлення виборця членом комісії, кандидатом, спостерігачем – 2-5 років;Розголошення волевиявлення виборця третьою особою – до 2 років;Надання кандидату неправомірної вигоди (підкуп технічних кандидатів) – до 6 років (можливість проведення негласних слідчих дій);Підкуп виборця – до 6 років (можливість проведення негласних слідчих дій);Прийняття виборцем неправомірної вигоди – до 2 років;Прийняття кандидатом неправомірної вигоди – до 2 років;Агітація шляхом надання громадянам неправомірної вигоди – до 2-6 років;Агітація шляхом надання юридичним особам неправомірної вигоди – 2-6 років.Народний депутатвважає, що підкуп виборців – це питання взаємозалежності попиту й пропозиції. Доки виборці братимуть – доти кандидати і начальники штабів вписуватимуть в плани кампанії «роздати пайки/ гроші/ організувати скупку голосів на дільницях».«Будьмо реалістами: в нас громадянське суспільство настільки в зачатковому стані, що переконати статистично значущу частку виборців не брати продукти, речі чи гроші дуже важко», – зазначив Лапін.«Лишається ще один момент: скарги і складання протоколів щодо підкупу. Це взагалі чи не фантастика поза членами виборчих штабів. Вони єдині, хто може напружитись – і діяти за належною процедурою у випадку виявлення підкупу виборців. Але можуть і не напружуватись – то вже залежить від мотивації», – переконаний народний депутат.«Однак, є одна справа, котра нам доступна у сфері протидії підкупу. Ми можемо організувати максимально спрощену процедуру подання скарг – щоб це було настільки просто і доступно кожному, не становило для будь-якого виборця жодних складнощів, що повідомлятиме про підкуп кожен виборець. Ми з колегами ще порадимось на цю тему: як саме це можна організувати, які ресурси можна залучити, котрі з ініціативних груп до нас зможуть приєднатись. Але поки я сподіваюсь, що подібний проект буде запущено хоча би в кількох регіонах, в якості пілотного. Гадаю, це буде також і Волинь», – наголосив Ігор Лапін.

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