вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підкуп виборців – це питання взаємозалежності попиту й пропозиції, – волинський нардеп

Підкуп виборців – це питання взаємозалежності попиту й пропозиції, – волинський нардеп
На розгляд парламенту винесено урядовий законопроект та чотири альтернативні щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.

Урядовим законопроектом 8270 пропонується внести зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, які забезпечать невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав і декриміналізують дрібні правопорушення, які не впливають на перебіг виборів, - пише ВАР.

Ось окремі положення законопроекту, щодо відповідальності:

Незаконне використання, вкидання бюлетеню – 2 роки обмеження волі, або позбавлення волі;

Розголошення волевиявлення виборця членом комісії, кандидатом, спостерігачем – 2-5 років;

Розголошення волевиявлення виборця третьою особою – до 2 років;

Надання кандидату неправомірної вигоди (підкуп технічних кандидатів) – до 6 років (можливість проведення негласних слідчих дій);

Підкуп виборця – до 6 років (можливість проведення негласних слідчих дій);

Прийняття виборцем неправомірної вигоди – до 2 років;

Прийняття кандидатом неправомірної вигоди – до 2 років;

Агітація шляхом надання громадянам неправомірної вигоди – до 2-6 років;

Агітація шляхом надання юридичним особам неправомірної вигоди – 2-6 років.

Народний депутат Ігор Лапін вважає, що підкуп виборців – це питання взаємозалежності попиту й пропозиції. Доки виборці братимуть – доти кандидати і начальники штабів вписуватимуть в плани кампанії «роздати пайки/ гроші/ організувати скупку голосів на дільницях».

«Будьмо реалістами: в нас громадянське суспільство настільки в зачатковому стані, що переконати статистично значущу частку виборців не брати продукти, речі чи гроші дуже важко», – зазначив Лапін.

«Лишається ще один момент: скарги і складання протоколів щодо підкупу. Це взагалі чи не фантастика поза членами виборчих штабів. Вони єдині, хто може напружитись – і діяти за належною процедурою у випадку виявлення підкупу виборців. Але можуть і не напружуватись – то вже залежить від мотивації», – переконаний народний депутат.

«Однак, є одна справа, котра нам доступна у сфері протидії підкупу. Ми можемо організувати максимально спрощену процедуру подання скарг – щоб це було настільки просто і доступно кожному, не становило для будь-якого виборця жодних складнощів, що повідомлятиме про підкуп кожен виборець. Ми з колегами ще порадимось на цю тему: як саме це можна організувати, які ресурси можна залучити, котрі з ініціативних груп до нас зможуть приєднатись. Але поки я сподіваюсь, що подібний проект буде запущено хоча би в кількох регіонах, в якості пілотного. Гадаю, це буде також і Волинь», – наголосив Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігор Лапін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
#Спілкуйся_нарівні: у Ківерцях особливі дітки садили квіти з посадовцями РДА. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Били, різали і спалили живцем: волинський суд виніс вирок рівнянці, яка замовила вбивство батька
Сьогодні, 21:16
Підкуп виборців – це питання взаємозалежності попиту й пропозиції, – волинський нардеп
Сьогодні, 20:43
У Луцьку п'яна жінка вибігла на дорогу й потрапила під колеса авто
Сьогодні, 20:16
Якою буде погода в Україні 27 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Волинський нардеп розказав про можливу появу «політичних туристів» на виборах Волинський нардеп розказав про можливу появу «політичних туристів» на виборах
25 лютий, 19:33
Нардеп з Волині розповів, коли суспільство почало підтримувати питання вступу в НАТО Нардеп з Волині розповів, коли суспільство почало підтримувати питання вступу в НАТО
24 лютий, 03:39
«Це вже 12-та війна Московії з Україною», – нардеп з Волині про події на Сході «Це вже 12-та війна Московії з Україною», – нардеп з Волині про події на Сході
20 лютий, 17:32
«Голосування за курс на НАТО і ЄС – це прорив», – нардеп з Волині «Голосування за курс на НАТО і ЄС – це прорив», – нардеп з Волині
19 лютий, 20:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські патрульні доставили додому 8-річного хлопчика, який заблукав
Сьогодні, 21:45
 0
#Спілкуйся_нарівні: у Ківерцях особливі дітки садили квіти з посадовцями РДА. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
 0
Били, різали і спалили живцем: волинський суд виніс вирок рівнянці, яка замовила вбивство батька
Сьогодні, 21:16
 0
Підкуп виборців – це питання взаємозалежності попиту й пропозиції, – волинський нардеп
Сьогодні, 20:43
 0
У Луцьку п'яна жінка вибігла на дорогу й потрапила під колеса авто
Сьогодні, 20:16
 0
Медіа
відео
1/8