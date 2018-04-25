Депутат з «УКРОПу» підтримав Покровського у боротьбі з гральним бізнесом у Луцьку

Андрій Покровський хоче, щоб в обласному центрі Волині викорінили незаконний гральний бізнес.



Відповідний проект рішення він запропонував для розгляду на черговій сесії у понеділок, 25 лютого, під час засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, – пише



Він передбачає організацію роботи для перешкоджання дії гральних автоматів та загалом розповсюдженню азартних ігор на території міста.



Це заходи, які необхідні, щоб навести лад. Потрібно не зводити наклеп на окремих осіб, а брати на себе колективну або персональну відповідальність.



У січні 2019 року вже діяла робоча група, яка перевіряла і притягала до адміністративної відповідальності гральні заклади Луцька. Однак того ж місяця з невідомих причин вона була ліквідована.



Упродовж останніх тижнів деякими луцькими ЗМІ ведуться інформаційні атаки проти Андрія Покровського. Депутата звинувачують у веденні та покриванні грального бізнесу у Луцьку. У відповідь Покровський впевнено заявляє:



"Яке діло мати до мене, коли я не займаюся гральним бізнесом з 2009 року, в той час коли у вас перед носом розводиться Лас-Вегас, а ви ніяких заходів не вживаєте".



Покровський вважає, що подібні дії застосовуються для того, аби дискредитувати його в очах лучах, адже Андрій Покровський – єдиний опозиційний депутат , який веде системну та постійну роботу і є серйозним конкурентом для провладної більшості у Луцькраді.



"Зрозуміло, що зі мною ведеться активна боротьба, шляхом якихось залякувань, поширень неправдивих даних про мене та неправдивої інформації у підконтрольних ЗМІ... Всіляко хочуть мене залякати та приструнити", - зазначив Андрій Покровський.



Схвально про проект рішення відгукнувся член фракції "УКРОП" у міській раді Борис Смаль:



"Якщо в результаті застосування цього проекту рішення справді будуть покращення і ми врятуємо хоча б одну людину, яка "захворіла", то це варто буде реалізовувати".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радихоче, щоб в обласному центрі Волині викорінили незаконний гральний бізнес.Відповідний проект рішення він запропонував для розгляду на черговій сесії у понеділок, 25 лютого, під час засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, – пише Конкурент з посиланням на сюжет 12 каналу.Він передбачає організацію роботи для перешкоджання дії гральних автоматів та загалом розповсюдженню азартних ігор на території міста.Це заходи, які необхідні, щоб навести лад. Потрібно не зводити наклеп на окремих осіб, а брати на себе колективну або персональну відповідальність.У січні 2019 року вже діяла робоча група, яка перевіряла і притягала до адміністративної відповідальності гральні заклади Луцька. Однак того ж місяця з невідомих причин вона була ліквідована.Упродовж останніх тижнів деякими луцькими ЗМІ ведуться інформаційні атаки проти. Депутата звинувачують у веденні та покриванні грального бізнесу у Луцьку. У відповідь Покровський впевнено заявляє:"Яке діло мати до мене, коли я не займаюся гральним бізнесом з 2009 року, в той час коли у вас перед носом розводиться Лас-Вегас, а ви ніяких заходів не вживаєте".Покровський вважає, що подібні дії застосовуються для того, аби дискредитувати його в очах лучах, адже Андрій Покровський – єдиний опозиційний депутат , який веде системну та постійну роботу і є серйозним конкурентом для провладної більшості у Луцькраді."Зрозуміло, що зі мною ведеться активна боротьба, шляхом якихось залякувань, поширень неправдивих даних про мене та неправдивої інформації у підконтрольних ЗМІ... Всіляко хочуть мене залякати та приструнити", - зазначив Андрій Покровський.Схвально про проект рішення відгукнувся член фракції "УКРОП" у міській раді"Якщо в результаті застосування цього проекту рішення справді будуть покращення і ми врятуємо хоча б одну людину, яка "захворіла", то це варто буде реалізовувати".

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