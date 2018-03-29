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Перші дні весни: якою буде погода

Перші дні весни: якою буде погода
Синоптики дали прогнози на перші дні весни.

Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"Температура у східних областях 2-3 березня та на півночі Лівобережжя вночі 6-12° морозу, вдень 2 березня 1-7° морозу, 3 березня близько 0°; на решті території вночі 2-8° морозу, вдень 2 березня від 3° морозу до 3° тепла, 3 березня 2-8° тепла", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, що волинян попереджають про погіршення погодних умов. Зокрема, про сильні пориви вітру.

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Теги: весна, синоптики
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