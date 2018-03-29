Перші дні весни: якою буде погода





Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.



"Температура у східних областях 2-3 березня та на півночі Лівобережжя вночі 6-12° морозу, вдень 2 березня 1-7° морозу, 3 березня близько 0°; на решті території вночі 2-8° морозу, вдень 2 березня від 3° морозу до 3° тепла, 3 березня 2-8° тепла", - повідомили у прес-службі.



Нагадаємо, що волинян попереджають про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики дали прогнози на перші дні весни.Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру."Температура у східних областях 2-3 березня та на півночі Лівобережжя вночі 6-12° морозу, вдень 2 березня 1-7° морозу, 3 березня близько 0°; на решті території вночі 2-8° морозу, вдень 2 березня від 3° морозу до 3° тепла, 3 березня 2-8° тепла", - повідомили у прес-службі.Нагадаємо, що волинян попереджають про погіршення погодних умов . Зокрема, про сильні пориви вітру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію