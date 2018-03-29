Перші дні весни: якою буде погода
Сьогодні, 15:52
Синоптики дали прогнози на перші дні весни.
Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"Температура у східних областях 2-3 березня та на півночі Лівобережжя вночі 6-12° морозу, вдень 2 березня 1-7° морозу, 3 березня близько 0°; на решті території вночі 2-8° морозу, вдень 2 березня від 3° морозу до 3° тепла, 3 березня 2-8° тепла", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, що волинян попереджають про погіршення погодних умов. Зокрема, про сильні пориви вітру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"Температура у східних областях 2-3 березня та на півночі Лівобережжя вночі 6-12° морозу, вдень 2 березня 1-7° морозу, 3 березня близько 0°; на решті території вночі 2-8° морозу, вдень 2 березня від 3° морозу до 3° тепла, 3 березня 2-8° тепла", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, що волинян попереджають про погіршення погодних умов. Зокрема, про сильні пориви вітру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Нововолинську – скандал через будівництво житлового комплексу
Сьогодні, 16:03
Перші дні весни: якою буде погода
Сьогодні, 15:52
У центрі Володимира більше не буде культурних подій
Сьогодні, 15:42