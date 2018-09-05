У місті на Волині цьогоріч стягнули понад 700 000 гривень з боржників аліментів





Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.



"Друзі! Продовжуємо нашу постійно діючу рубрику про позитивні напрацювання відділів ДВС. Сьогодні відзначимо роботу Нововолинського районного відділу ДВС, у відділі якого перебувало на виконанні 768 рішень у 2019 році про стягнення аліментів.", - йдеться у повідомленні.



Так, цьогоріч там стягнули аліментів на суму 773 479 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську з боржників аліментів стягнули понад 700 000 гривень.Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області."Друзі! Продовжуємо нашу постійно діючу рубрику про позитивні напрацювання відділів ДВС. Сьогодні відзначимо роботу Нововолинського районного відділу ДВС, у відділі якого перебувало на виконанні 768 рішень у 2019 році про стягнення аліментів.", - йдеться у повідомленні.Так, цьогоріч там стягнули аліментів на суму 773 479 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію