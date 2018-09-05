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У місті на Волині цьогоріч стягнули понад 700 000 гривень з боржників аліментів

У місті на Волині цьогоріч стягнули понад 700 000 гривень з боржників аліментів
У Нововолинську з боржників аліментів стягнули понад 700 000 гривень.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

"Друзі! Продовжуємо нашу постійно діючу рубрику про позитивні напрацювання відділів ДВС. Сьогодні відзначимо роботу Нововолинського районного відділу ДВС, у відділі якого перебувало на виконанні 768 рішень у 2019 році про стягнення аліментів.", - йдеться у повідомленні.

Так, цьогоріч там стягнули аліментів на суму 773 479 грн.

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Теги: аліменти, Волинь
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