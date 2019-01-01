П'яний таксист на смерть збив пішохода і втік
Сьогодні, 17:26
У Київській області п'яний таксист збив на смерть пішохода і зник з місця події.
ДТП сталася в селищі Рокитне, - повідомляє у вівторок, 26 лютого, прес-служба обласного управління поліції.
Зазначено, що про інцидент поліцейським повідомили випадкові свідки. Вони розповіли, що водій автомобіля збив чоловіка, який рухався в попутному напрямку вздовж узбіччя, і протягнув за собою його ще близько 50 метрів. Порушник зник з місця події.
"43-річний чоловік загинув на місці. Правоохоронці встановили марку автомобіля і виявили його власника. Ним виявився 36-річний таксист, житель Рокитного, який намагався приховати свою причетність до ДТП і загнав авто в гараж. У момент ДТП водій таксі був у нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.
Наразі можливий винуватець аварії затриманий. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Відомо також, що зараз авто правопорушника знаходиться на штрафмайданчику, а тіло загиблого направлено на експертизу.
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ДТП сталася в селищі Рокитне, - повідомляє у вівторок, 26 лютого, прес-служба обласного управління поліції.
Зазначено, що про інцидент поліцейським повідомили випадкові свідки. Вони розповіли, що водій автомобіля збив чоловіка, який рухався в попутному напрямку вздовж узбіччя, і протягнув за собою його ще близько 50 метрів. Порушник зник з місця події.
"43-річний чоловік загинув на місці. Правоохоронці встановили марку автомобіля і виявили його власника. Ним виявився 36-річний таксист, житель Рокитного, який намагався приховати свою причетність до ДТП і загнав авто в гараж. У момент ДТП водій таксі був у нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.
Наразі можливий винуватець аварії затриманий. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Відомо також, що зараз авто правопорушника знаходиться на штрафмайданчику, а тіло загиблого направлено на експертизу.
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