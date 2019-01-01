П'яний таксист на смерть збив пішохода і втік

У Київській області п'яний таксист збив на смерть пішохода і зник з місця події.ДТП сталася в селищі Рокитне, - повідомляє у вівторок, 26 лютого, прес-служба обласного управління поліції.Зазначено, що про інцидент поліцейським повідомили випадкові свідки. Вони розповіли, що водій автомобіля збив чоловіка, який рухався в попутному напрямку вздовж узбіччя, і протягнув за собою його ще близько 50 метрів. Порушник зник з місця події."43-річний чоловік загинув на місці. Правоохоронці встановили марку автомобіля і виявили його власника. Ним виявився 36-річний таксист, житель Рокитного, який намагався приховати свою причетність до ДТП і загнав авто в гараж. У момент ДТП водій таксі був у нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.Наразі можливий винуватець аварії затриманий. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Відомо також, що зараз авто правопорушника знаходиться на штрафмайданчику, а тіло загиблого направлено на експертизу.