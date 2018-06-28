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Десятки спусків у Стир та кілометри прочісаного берега: у Луцьку майже місяць не можуть знайти тіло пенсіонера

Десятки спусків у Стир та кілометри прочісаного берега: у Луцьку майже місяць не можуть знайти тіло пенсіонера
Тіло 80-річного лучанина, який 31 січня «моржуючи», втопився у річці Стир, досі не знайшли.

Про це розповів начальник групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону у Волинській області Іван Шевчук, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Сьогодні, 26 лютого на річці працювала рятувальна група у складі 6 чоловік.

"Під берегам багато кущів, коренів, але русло більш-менш чисте посередині. Глибини йдуть до 5-6 метрів", - розповів водолаз Василь Фрідріх, який у пошуках потопельника багато разів опускався на дно річки.

До цього часу вже 10 разів рятувальники проходили надувним човном територію від центрального пляжу, де пірнув чоловік, до села Рокині.

"На даний час проводимо просто патрулювання, без водолазних спусків. тому що пройшло вже більше 20 днів. Є надія, що тіло спливе. Сім'я потерпілих долучала до пошуків своїх знайомих. Приблизно обшукали 6000 квадратних метрів акваторії дна і 11 кілометрів прибережної зони", - розповів начальник групи водолазно-рятувальних робіт Іван Шевчук.


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Теги: Стир, пенсіонер, утоплення
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