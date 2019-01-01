Волинський атовець, який перерізав горлянку жінці, не сяде за ґрати





Про це йдеться в ухвалі Ківерцівського районного суду Волинської області від 21 лютого, - пишуть



Нагадаємо, 27 жовтня 2018 року колишній військовослужбовець із Луцька



29 жовтня Луцький міськрайонний суд обрав 45-річному чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 30 діб без можливості внесення застави. Адвокат підсудного подавав апеляцію, аби чоловіка відпустили під домашній арешт. Проте Волинський апеляційний суд під час засідання 15 листопада не задовольнив апеляційну скаргу захисника.



Відзначимо, що в суді Олег акцентував, що не зрозумів, як усе сталося. А адвокат підсудного наголошував на тому, що чоловік воював у зоні АТО й має нестабільну психіку.



На судового засідання, яке відбулося 18 грудня, стало відомо, що, відповідно до висновку експерта, Олег страждає на хронічне психічне захворювання, тому у якості запобіжного заходу його вирішили помістити до психіатричного закладу в умовах суворого нагляду – у Волинську обласну психіатричну лікарню № 2 в селищі Олика.



Своєю чергою, на судовому засіданні 11 лютого прокурор прокуратури Волинської області Ігор Демчишин повідомив, що на час скоєння злочину підсудний був неосудним, адже через психічне захворювання не міг керувати своїми діями. Отож, було запропоновано застосувати до обвинуваченого примусовий захід медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з суворим наглядом.



Так, в ухвалі вказано, що підсудний страждає на психічний розлад у формі посттравматичного стресового розладу й під час вчинення злочину перебував у стані тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності в формі сутінкового розладу свідомості органічного генезу, спровокованого психогенією та легкою алкогольною інтоксикацією, що позбавляло його здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними.



Відповідно до положеннями ч. 2 ст. 19 КК України, Олег не підлягає кримінальній відповідальності, адже під час вчинення суспільно небезпечного діяння перебував у стані неосудності.



Отож, суд за головування судді Вікторії Корецької дійшов висновку, що обвинувачений потребує застосування примусових заходів медичного характеру, оскільки залишається небезпечним для себе та оточуючих осіб. У зв'язку з цим із метою обов'язкового лікування та запобігання вчинення ним суспільно небезпечних діянь до підсудного вирішили застосувати примусовий захід медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом.



Зазначимо, що Олег повністю визнав свою вину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишнього військовослужбовця АТО, який зарізав співмешканку брата, визнали неосудним і вирішили госпіталізувати до психіатричного закладу із суворим наглядом – Волинську обласну психіатричну лікарню № 2 в селищі Олика.Про це йдеться в ухвалі Ківерцівського районного суду Волинської області від 21 лютого, - пишуть Волинські новини Нагадаємо, 27 жовтня 2018 року колишній військовослужбовець із Луцька Олег під час збирання грибів у лісі вдарив ножем у горло співмешканку брата . Від отриманої травми жінка померла на місці. Трагедія сталася у Звірівському лісництві.29 жовтня Луцький міськрайонний суд обрав 45-річному чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 30 діб без можливості внесення застави. Адвокат підсудного подавав апеляцію, аби чоловіка відпустили під домашній арешт. Проте Волинський апеляційний суд під час засідання 15 листопада не задовольнив апеляційну скаргу захисника.Відзначимо, що в суді Олег акцентував, що не зрозумів, як усе сталося. А адвокат підсудного наголошував на тому, що чоловік воював у зоні АТО й має нестабільну психіку.На судового засідання, яке відбулося 18 грудня, стало відомо, що, відповідно до висновку експерта, Олег страждає на хронічне психічне захворювання, тому у якості запобіжного заходу його вирішили помістити до психіатричного закладу в умовах суворого нагляду – у Волинську обласну психіатричну лікарню № 2 в селищі Олика.Своєю чергою, на судовому засіданні 11 лютого прокурор прокуратури Волинської областіповідомив, що на час скоєння злочину підсудний був неосудним, адже через психічне захворювання не міг керувати своїми діями. Отож, було запропоновано застосувати до обвинуваченого примусовий захід медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з суворим наглядом.Так, в ухвалі вказано, що підсудний страждає на психічний розлад у формі посттравматичного стресового розладу й під час вчинення злочину перебував у стані тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності в формі сутінкового розладу свідомості органічного генезу, спровокованого психогенією та легкою алкогольною інтоксикацією, що позбавляло його здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними.Відповідно до положеннями ч. 2 ст. 19 КК України, Олег не підлягає кримінальній відповідальності, адже під час вчинення суспільно небезпечного діяння перебував у стані неосудності.Отож, суд за головування суддідійшов висновку, що обвинувачений потребує застосування примусових заходів медичного характеру, оскільки залишається небезпечним для себе та оточуючих осіб. У зв'язку з цим із метою обов'язкового лікування та запобігання вчинення ним суспільно небезпечних діянь до підсудного вирішили застосувати примусовий захід медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом.Зазначимо, що Олег повністю визнав свою вину.

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