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Якою буде погода в Україні 27 лютого

Якою буде погода в Україні 27 лютого
Найпрохолодніше буде на сході та півночі України.

На сході без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +3°, - повідомляє Уніан.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -5°, вдень до +5°.

На заході України місцями без опадів. Температура вночі до -2°, вдень до +5°.

У північних областях хмарно, температура вночі до -1°, вдень до +3°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +4°.

За народним прогнозом, 27 лютого - Кирила. Хороша погода на Кирила - до морозів.

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Теги: погода, прогноз
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