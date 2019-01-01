Якою буде погода в Україні 27 лютого





На сході без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +3°, - повідомляє



Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -5°, вдень до +5°.



На заході України місцями без опадів. Температура вночі до -2°, вдень до +5°.



У північних областях хмарно, температура вночі до -1°, вдень до +3°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +4°.



За народним прогнозом, 27 лютого - Кирила. Хороша погода на Кирила - до морозів.

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