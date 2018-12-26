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#Спілкуйся_нарівні: у Ківерцях особливі дітки садили квіти з посадовцями РДА. ВІДЕО

#Спілкуйся_нарівні: у Ківерцях особливі дітки садили квіти з посадовцями РДА. ВІДЕО
В інклюзивно-ресурсному центрі у Ківерцях посадовці райдержадміністрації разом із особливими дітками вчилися висаджувати квіти.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

На захід запросили діток з інвалідністю та особивими освітніми потребами. Серед них і маленький Максимко. Хлопчику важко вимовляти всі слова, тож його мама впевнена, що такі заходи допоможуть йому адаптуватися в суспільстві.

"Для діток це дуже добре, але треба розвиватись. Якщо нічого не робити, то дитина залишиться на такому ж рівні, як є. Наш Максимчик трошки погано розмовляє, тому ми прийшли сюди, щоб він трошки розговорився і нам тут дуже подобається", - запевняє мама хлопчика Оксана Мірчук.

Висаджені квіти дітки забрали додому, а ще отримали подарунки від голови Ківерцівської РДА Валерія Ткачука.

"Це дуже хороша естафета. Так ти стаєш ближчим до дітей і ми вибрали саме цей інклюзивний центр, тому що ці дітки потребують живого спілкування, спілкування з однолітками, з дорослими і навіть з тією самою владою", - переконує Валерій Ткачук.

Естафету передали голові Маневицької РДА Андрію Линдюку.


До слова, Діти уже пекли піцу з головою Волинської ОДА Олександром Савченком, каталися на роликах з посадовцями відділу інформаційної політики Волинської ОДА та співали у караоке із заступником голови ОДА Денисом П'ятигорцем.

А також мали змогу погратися у дитячо-розважальному центрі Фіглі-Міглі, що у ТРЦ “ПортCity” з першим застпуником голови Волинської облдержадміністрації Олександром Киричуком.

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Теги: діти, квіти, флешмоб, спілкуйся нарівні
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