Волинські патрульні доставили додому 8-річного хлопчика, який заблукав
Сьогодні, 21:45
Сьогодні, 26 лютого, екіпаж патрульної поліції отримав виклик виявлення дитини.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині у facebook.
"Прибувши на місце події, інспектори виявили 8-річного хлопчика, який загубився.
В ході спілкування з поліцейськими, дитина змогла показати де проживає.
Встановили, що там проживає бабуся дитини, яка повідомила, що її внук мав піти в магазин, але перепутавши маршрутку заїхав далеко від дому.
Хлопчика було передано бабусі та повідомлено батьків.
Від вашої пильності й небайдужості залежить чимало!", - зазначають поліцейські.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині у facebook.
"Прибувши на місце події, інспектори виявили 8-річного хлопчика, який загубився.
В ході спілкування з поліцейськими, дитина змогла показати де проживає.
Встановили, що там проживає бабуся дитини, яка повідомила, що її внук мав піти в магазин, але перепутавши маршрутку заїхав далеко від дому.
Хлопчика було передано бабусі та повідомлено батьків.
Від вашої пильності й небайдужості залежить чимало!", - зазначають поліцейські.
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