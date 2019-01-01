Волинські патрульні доставили додому 8-річного хлопчика, який заблукав





Про це повідомляє патрульна поліція Волині у



"Прибувши на місце події, інспектори виявили 8-річного хлопчика, який загубився.



В ході спілкування з поліцейськими, дитина змогла показати де проживає.



Встановили, що там проживає бабуся дитини, яка повідомила, що її внук мав піти в магазин, але перепутавши маршрутку заїхав далеко від дому.



Хлопчика було передано бабусі та повідомлено батьків.



Від вашої пильності й небайдужості залежить чимало!", - зазначають поліцейські.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 26 лютого, екіпаж патрульної поліції отримав виклик виявлення дитини.Про це повідомляє патрульна поліція Волині у facebook "Прибувши на місце події, інспектори виявили 8-річного хлопчика, який загубився.В ході спілкування з поліцейськими, дитина змогла показати де проживає.Встановили, що там проживає бабуся дитини, яка повідомила, що її внук мав піти в магазин, але перепутавши маршрутку заїхав далеко від дому.Хлопчика було передано бабусі та повідомлено батьків.Від вашої пильності й небайдужості залежить чимало!", - зазначають поліцейські.

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