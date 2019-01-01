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Волинські патрульні доставили додому 8-річного хлопчика, який заблукав

Волинські патрульні доставили додому 8-річного хлопчика, який заблукав
Сьогодні, 26 лютого, екіпаж патрульної поліції отримав виклик виявлення дитини.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині у facebook.

"Прибувши на місце події, інспектори виявили 8-річного хлопчика, який загубився.

В ході спілкування з поліцейськими, дитина змогла показати де проживає.

Встановили, що там проживає бабуся дитини, яка повідомила, що її внук мав піти в магазин, але перепутавши маршрутку заїхав далеко від дому.

Хлопчика було передано бабусі та повідомлено батьків.

Від вашої пильності й небайдужості залежить чимало!", - зазначають поліцейські.
Волинські патрульні доставили додому 8-річного хлопчика, який заблукав

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Теги: поліція, хлопчик, загубився, Ковель
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