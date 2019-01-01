У Луцьку побільшає інспекторів з паркування





Нововведення – не забаганка міської влади, а виконання Закону України “Щодо реформування сфери паркування транспортних засобів”, – йдеться в сюжеті



Стежити за паркуванням обіцяють з березня. Поки цим займаються 3 інспектори.



Неправильно припарковані автомобілі фотографуватимуть на планшети, а світлини слугуватимуть доказами у суді.



"Ми в праві виносити постанови та накладати штрафи за неналежне паркування", – сказала директор департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Сиротинська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку працюватимуть інспектори з паркування. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому.Нововведення – не забаганка міської влади, а виконання Закону України “Щодо реформування сфери паркування транспортних засобів”, – йдеться в сюжеті 12 каналу Стежити за паркуванням обіцяють з березня. Поки цим займаються 3 інспектори.Неправильно припарковані автомобілі фотографуватимуть на планшети, а світлини слугуватимуть доказами у суді."Ми в праві виносити постанови та накладати штрафи за неналежне паркування", – сказала директор департаменту муніципальної варти Луцька

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