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У Луцьку побільшає інспекторів з паркування

У Луцьку побільшає інспекторів з паркування
У Луцьку працюватимуть інспектори з паркування. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому.

Нововведення – не забаганка міської влади, а виконання Закону України “Щодо реформування сфери паркування транспортних засобів”, – йдеться в сюжеті 12 каналу.

Стежити за паркуванням обіцяють з березня. Поки цим займаються 3 інспектори.

Неправильно припарковані автомобілі фотографуватимуть на планшети, а світлини слугуватимуть доказами у суді.

"Ми в праві виносити постанови та накладати штрафи за неналежне паркування", – сказала директор департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Сиротинська.


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Теги: інспектор, паркування, парковка, муніципали
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