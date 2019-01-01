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У Луцьку розшукують дівчат, які не розрахувались у піцерії. ФОТО

У Луцьку розшукують дівчат, які не розрахувались у піцерії. ФОТО
Луцька піцерія “Solo” розшукує дівчат, які не розрахувались за наїдки.

Про це йдеться на сторінці піцерії у facebook.

“Друзі, просимо репост! Дівчата прийшли відпочивати, хотіли замовити алкоголь. Документів вони не показали, що мають право на те щоб його розпивати. Замість того замовили поїсти, безалкогольні напої. І гарненько на «тапки», такий вчинок напевне був подякою офіціанту, що не продали алкоголь”, — йдеться у дописі.
У Луцьку розшукують дівчат, які не розрахувались у піцерії. ФОТО

У Луцьку розшукують дівчат, які не розрахувались у піцерії. ФОТО

У Луцьку розшукують дівчат, які не розрахувались у піцерії. ФОТО

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Теги: дівчата, розшук, піцерія, рахунок
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Коментарі 2
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Зараз 21 століття,а камера стоїть як за часів Наполеона)))
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Зараз 21 століття,а камера стоїть як за часів Наполеона)))
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