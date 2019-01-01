У Луцьку розшукують дівчат, які не розрахувались у піцерії. ФОТО





Про це йдеться на сторінці піцерії у



“Друзі, просимо репост! Дівчата прийшли відпочивати, хотіли замовити алкоголь. Документів вони не показали, що мають право на те щоб його розпивати. Замість того замовили поїсти, безалкогольні напої. І гарненько на «тапки», такий вчинок напевне був подякою офіціанту, що не продали алкоголь”, — йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька піцерія “Solo” розшукує дівчат, які не розрахувались за наїдки.Про це йдеться на сторінці піцерії у facebook “Друзі, просимо репост! Дівчата прийшли відпочивати, хотіли замовити алкоголь. Документів вони не показали, що мають право на те щоб його розпивати. Замість того замовили поїсти, безалкогольні напої. І гарненько на «тапки», такий вчинок напевне був подякою офіціанту, що не продали алкоголь”, — йдеться у дописі.

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