У Луцьку розшукують дівчат, які не розрахувались у піцерії. ФОТО
Сьогодні, 23:02
Луцька піцерія “Solo” розшукує дівчат, які не розрахувались за наїдки.
Про це йдеться на сторінці піцерії у facebook.
“Друзі, просимо репост! Дівчата прийшли відпочивати, хотіли замовити алкоголь. Документів вони не показали, що мають право на те щоб його розпивати. Замість того замовили поїсти, безалкогольні напої. І гарненько на «тапки», такий вчинок напевне був подякою офіціанту, що не продали алкоголь”, — йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці піцерії у facebook.
“Друзі, просимо репост! Дівчата прийшли відпочивати, хотіли замовити алкоголь. Документів вони не показали, що мають право на те щоб його розпивати. Замість того замовили поїсти, безалкогольні напої. І гарненько на «тапки», такий вчинок напевне був подякою офіціанту, що не продали алкоголь”, — йдеться у дописі.
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Коментарі 2
Зараз 21 століття,а камера стоїть як за часів Наполеона)))
Зараз 21 століття,а камера стоїть як за часів Наполеона)))
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