Які смертельні хвороби повернуться в Україну через відмову від щеплення. ВІДЕО





Так, деякі вдалося приборкати, і саме завдяки вакцинації, але вони повертаються. Пишуть Факти



Всесвітня організація здоров’я вважає, що вони можуть спровокувати масові епідемії.



Є люди, які проти щеплень. Вони певні, що краще перехворіти природним шляхом.



Це твердження немає нічого спільного зі здоровим глуздом, адже інфекція може спровокувати тяжкі укладення для здоров’я.



– Давайте повернемося у довакцинальний період. У багатьох сімях було по десять дітей, а врешті-решт лишалося двоє-троє. Невже ми не хочемо, щоб наші діти були здорові? Є можливість мати профілактику тих страшних хворіб, від яких гинули люди і які мали фактично велику кількість інвалідності, – говорить експерт з епідеміології Оксана Пушкарьова.



Детальніше про те, чому обов’язково потрібно робити щеплення, до чого може привести їх ігнорування та чому можуть повернутися страшні хвороби – дивіться у сюжеті Ранку у великому місті на ICTV.



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