Які смертельні хвороби повернуться в Україну через відмову від щеплення. ВІДЕО
Сьогодні, 00:29
Кір, дифтерія, краснуха, свинка, правець, кашлюк, туберкульоз та поліомієліт – страшний список хвороб, з якими науковці і лікарі боряться протягом століть.
Так, деякі вдалося приборкати, і саме завдяки вакцинації, але вони повертаються. Пишуть Факти ICTV.
Всесвітня організація здоров’я вважає, що вони можуть спровокувати масові епідемії.
Є люди, які проти щеплень. Вони певні, що краще перехворіти природним шляхом.
Це твердження немає нічого спільного зі здоровим глуздом, адже інфекція може спровокувати тяжкі укладення для здоров’я.
– Давайте повернемося у довакцинальний період. У багатьох сімях було по десять дітей, а врешті-решт лишалося двоє-троє. Невже ми не хочемо, щоб наші діти були здорові? Є можливість мати профілактику тих страшних хворіб, від яких гинули люди і які мали фактично велику кількість інвалідності, – говорить експерт з епідеміології Оксана Пушкарьова.
Детальніше про те, чому обов’язково потрібно робити щеплення, до чого може привести їх ігнорування та чому можуть повернутися страшні хвороби – дивіться у сюжеті Ранку у великому місті на ICTV.
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Так, деякі вдалося приборкати, і саме завдяки вакцинації, але вони повертаються. Пишуть Факти ICTV.
Всесвітня організація здоров’я вважає, що вони можуть спровокувати масові епідемії.
Є люди, які проти щеплень. Вони певні, що краще перехворіти природним шляхом.
Це твердження немає нічого спільного зі здоровим глуздом, адже інфекція може спровокувати тяжкі укладення для здоров’я.
– Давайте повернемося у довакцинальний період. У багатьох сімях було по десять дітей, а врешті-решт лишалося двоє-троє. Невже ми не хочемо, щоб наші діти були здорові? Є можливість мати профілактику тих страшних хворіб, від яких гинули люди і які мали фактично велику кількість інвалідності, – говорить експерт з епідеміології Оксана Пушкарьова.
Детальніше про те, чому обов’язково потрібно робити щеплення, до чого може привести їх ігнорування та чому можуть повернутися страшні хвороби – дивіться у сюжеті Ранку у великому місті на ICTV.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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