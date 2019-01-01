«Ви виграли квартиру»: в Україні з'явився новий вид фінансового шахрайства
Сьогодні, 07:30
Нацкомфінпослуг попереджає про новий вид фінансового шахрайства з переказом коштів на карткові рахунки фейкових компаній.
Про це повідомляється на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
"На технічні засоби і засоби зв'язку (мобільні телефони та комп'ютери - ред) громадян від фінансових компаній надходять повідомлення про те, що вони стали переможцями і виграли квартиру в Києві", - йдеться в повідомленні.
"При цьому пропонується перерахувати кошти на картковий рахунок для оформлення свідоцтва на право власності. Надходять й інші повідомлення про виграш цінних призів аналогічного характеру", - заявили в Нацкомфінпослуг.
Перелік компаній: "Пей-Експерес Україна", "Мені-Пей Україна", "Фон-Бокс Україна", "Мір Мані", "Сіті Люкс Україна", "Велком-Пеймент", "Капітал Оне Україна", "Пей-Дірект", "Біг-Пеймент".
Крім того, на сайтах цих фінансових компаній розміщені фейкові свідоцтва Нацкомфінпослуг за підписом члена комісії Олександра Зальотова.
Як заявляє Нацкомфінпослуг, станом на 21 лютого 2019 року зазначені в переліку фінансові компанії не зареєстровані в Державному реєстрі фінансових установ, і не набували статус фінустанов і не отримували ліцензії на надання фінансових послуг.
За даним фактом член Нацкомфінпослуг Залєтов звернувся з відповідною заявою до Національної поліцію.
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Про це повідомляється на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
"На технічні засоби і засоби зв'язку (мобільні телефони та комп'ютери - ред) громадян від фінансових компаній надходять повідомлення про те, що вони стали переможцями і виграли квартиру в Києві", - йдеться в повідомленні.
"При цьому пропонується перерахувати кошти на картковий рахунок для оформлення свідоцтва на право власності. Надходять й інші повідомлення про виграш цінних призів аналогічного характеру", - заявили в Нацкомфінпослуг.
Перелік компаній: "Пей-Експерес Україна", "Мені-Пей Україна", "Фон-Бокс Україна", "Мір Мані", "Сіті Люкс Україна", "Велком-Пеймент", "Капітал Оне Україна", "Пей-Дірект", "Біг-Пеймент".
Крім того, на сайтах цих фінансових компаній розміщені фейкові свідоцтва Нацкомфінпослуг за підписом члена комісії Олександра Зальотова.
Як заявляє Нацкомфінпослуг, станом на 21 лютого 2019 року зазначені в переліку фінансові компанії не зареєстровані в Державному реєстрі фінансових установ, і не набували статус фінустанов і не отримували ліцензії на надання фінансових послуг.
За даним фактом член Нацкомфінпослуг Залєтов звернувся з відповідною заявою до Національної поліцію.
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