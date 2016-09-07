Затримали злочинця, якого розшукували 20 років. ФОТО





Наприкінці 1998 року правоохоронці встановили та довели причетність до цих злочинів трьох жителів міста Біла Церква, повідомляє



На той час кримінальну справу направили в суд щодо двох правопорушників. Третій учасник злочину втік з міста під час судового процесу. 26-річного чоловіка правоохоронці оголосили в розшук.



Під час проведення вседержавної операції "Розшук" білоцерківські оперативники з'ясували можливе місцеперебування "втікача" минулого століття і з метою перевірки інформації виїхали до міста Шостка Сумської області, де його затримали за місцем проживання.



Чоловік пояснив, що втік до чужого міста майже 20 років тому, щоб сховатися та уникнути відповідальності і гадав що сьогодні вже його ніхто не розшукує.



Слідчі Білоцерківського відділу поліції оголосили 45-річному чоловіку про підозру та направили справу до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція з Білої Церкви під Києвом затримали чоловіка, якого розшукували 20 років за скоєння крадіжок з магазинів та приватних будинків.Наприкінці 1998 року правоохоронці встановили та довели причетність до цих злочинів трьох жителів міста Біла Церква, повідомляє поліція Київської області На той час кримінальну справу направили в суд щодо двох правопорушників. Третій учасник злочину втік з міста під час судового процесу. 26-річного чоловіка правоохоронці оголосили в розшук.Під час проведення вседержавної операції "Розшук" білоцерківські оперативники з'ясували можливе місцеперебування "втікача" минулого століття і з метою перевірки інформації виїхали до міста Шостка Сумської області, де його затримали за місцем проживання.Чоловік пояснив, що втік до чужого міста майже 20 років тому, щоб сховатися та уникнути відповідальності і гадав що сьогодні вже його ніхто не розшукує.Слідчі Білоцерківського відділу поліції оголосили 45-річному чоловіку про підозру та направили справу до суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію