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Затримали злочинця, якого розшукували 20 років. ФОТО

Затримали злочинця, якого розшукували 20 років. ФОТО
Поліція з Білої Церкви під Києвом затримали чоловіка, якого розшукували 20 років за скоєння крадіжок з магазинів та приватних будинків.

Наприкінці 1998 року правоохоронці встановили та довели причетність до цих злочинів трьох жителів міста Біла Церква, повідомляє поліція Київської області.

На той час кримінальну справу направили в суд щодо двох правопорушників. Третій учасник злочину втік з міста під час судового процесу. 26-річного чоловіка правоохоронці оголосили в розшук.
Затримали злочинця, якого розшукували 20 років. ФОТО

Під час проведення вседержавної операції "Розшук" білоцерківські оперативники з'ясували можливе місцеперебування "втікача" минулого століття і з метою перевірки інформації виїхали до міста Шостка Сумської області, де його затримали за місцем проживання.

Чоловік пояснив, що втік до чужого міста майже 20 років тому, щоб сховатися та уникнути відповідальності і гадав що сьогодні вже його ніхто не розшукує.

Слідчі Білоцерківського відділу поліції оголосили 45-річному чоловіку про підозру та направили справу до суду.

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Теги: поліція, злочинець, розшук, затримання
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