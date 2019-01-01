На Рівненщині в інтернет-збувача вилучили наркотиків на 3 мільйона гривень. ФОТО





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Так, 24 лютого близько 21 години у поле зору поліцейських потрапив підозрілий чоловік біля розважального закладу на вулиці Соборна у Рівному. Під час поверхневого огляду патрульні поліцейські виявили у молодика 40 грамів амфетаміну та 5 грамів марихуани. Як з’ясувалося, злочинну діяльність одесита відстежували тривалий час.



Оперативними працівниками поліції спільно з підрозділом ТОР провели в орендованому 21-річним жителем Одеси помешканні обшук, під час якого виявили та вилучили 749 психотроповмісних таблеток екстазі, амфетамін загальною вагою майже 1 кілограм, метамфетамін близько 250 грамів та елітні сорти марихуани вагою 8 кілограмів.



Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько трьох мільйонів 200 тисяч гривень.



Крім того, правоохоронці задокументували факт збуту методом «закладки» психотропної речовини метамфетамін вагою 1,2 грами на вулиці Корольова обласного центру. Наркотики так і не дійшли до покупця і були вилучені працівниками поліції.



Відомо, що своїх клієнтів одесит підшуковував за допомогою інтернет-ресурсів, зокрема використовуючи один із месенджерів.



«21-річного одесита поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції Рівненщини Віктор Поздняков. — Зловмиснику повідомили про підозру у збуті та зберіганні з метою збуту наркотичних речовин за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою».



Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від шести до десяти років. Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті проведених розшукових заходів і слідчих дій, завдяки чіткій взаємодії патрульних поліцейських та оперативників управління протидії нарзлочинності Рівненської області вдалося викрити протиправну діяльність 21-річного одесита на збуті наркотичних засобів.Повідомляє поліція Рівненщини Так, 24 лютого близько 21 години у поле зору поліцейських потрапив підозрілий чоловік біля розважального закладу на вулиці Соборна у Рівному. Під час поверхневого огляду патрульні поліцейські виявили у молодика 40 грамів амфетаміну та 5 грамів марихуани. Як з’ясувалося, злочинну діяльність одесита відстежували тривалий час.Оперативними працівниками поліції спільно з підрозділом ТОР провели в орендованому 21-річним жителем Одеси помешканні обшук, під час якого виявили та вилучили 749 психотроповмісних таблеток екстазі, амфетамін загальною вагою майже 1 кілограм, метамфетамін близько 250 грамів та елітні сорти марихуани вагою 8 кілограмів.Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько трьох мільйонів 200 тисяч гривень.Крім того, правоохоронці задокументували факт збуту методом «закладки» психотропної речовини метамфетамін вагою 1,2 грами на вулиці Корольова обласного центру. Наркотики так і не дійшли до покупця і були вилучені працівниками поліції.Відомо, що своїх клієнтів одесит підшуковував за допомогою інтернет-ресурсів, зокрема використовуючи один із месенджерів.«21-річного одесита поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції Рівненщини. — Зловмиснику повідомили про підозру у збуті та зберіганні з метою збуту наркотичних речовин за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою».Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від шести до десяти років. Досудове розслідування триває.

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