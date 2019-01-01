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На Рівненщині в інтернет-збувача вилучили наркотиків на 3 мільйона гривень. ФОТО

На Рівненщині в інтернет-збувача вилучили наркотиків на 3 мільйона гривень. ФОТО
У результаті проведених розшукових заходів і слідчих дій, завдяки чіткій взаємодії патрульних поліцейських та оперативників управління протидії нарзлочинності Рівненської області вдалося викрити протиправну діяльність 21-річного одесита на збуті наркотичних засобів.

Повідомляє поліція Рівненщини.

Так, 24 лютого близько 21 години у поле зору поліцейських потрапив підозрілий чоловік біля розважального закладу на вулиці Соборна у Рівному. Під час поверхневого огляду патрульні поліцейські виявили у молодика 40 грамів амфетаміну та 5 грамів марихуани. Як з’ясувалося, злочинну діяльність одесита відстежували тривалий час.
На Рівненщині в інтернет-збувача вилучили наркотиків на 3 мільйона гривень. ФОТО

Оперативними працівниками поліції спільно з підрозділом ТОР провели в орендованому 21-річним жителем Одеси помешканні обшук, під час якого виявили та вилучили 749 психотроповмісних таблеток екстазі, амфетамін загальною вагою майже 1 кілограм, метамфетамін близько 250 грамів та елітні сорти марихуани вагою 8 кілограмів.
На Рівненщині в інтернет-збувача вилучили наркотиків на 3 мільйона гривень. ФОТО

Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько трьох мільйонів 200 тисяч гривень.
На Рівненщині в інтернет-збувача вилучили наркотиків на 3 мільйона гривень. ФОТО

Крім того, правоохоронці задокументували факт збуту методом «закладки» психотропної речовини метамфетамін вагою 1,2 грами на вулиці Корольова обласного центру. Наркотики так і не дійшли до покупця і були вилучені працівниками поліції.
На Рівненщині в інтернет-збувача вилучили наркотиків на 3 мільйона гривень. ФОТО

Відомо, що своїх клієнтів одесит підшуковував за допомогою інтернет-ресурсів, зокрема використовуючи один із месенджерів.

«21-річного одесита поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції Рівненщини Віктор Поздняков. — Зловмиснику повідомили про підозру у збуті та зберіганні з метою збуту наркотичних речовин за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою».

Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від шести до десяти років. Досудове розслідування триває.

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Теги: наркотики, продавець, поліція, обшук. Рівненщина
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