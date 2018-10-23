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У Луцьку автомобіль в'їхав у магазин. ФОТО

У Луцьку автомобіль в'їхав у магазин. ФОТО
На вулиці Кравчука автомобіль "Nissan Micra" в’їхав у стіну будинку.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини посилаючись на очевидців.

За їхніми словами, аварія сталася сьогодні ввечері легковик в’їхав у магазин "Євросеконхенду".

На місці аварії працює патрульна поліція.

Причини автопригоди з’ясовуються.
У Луцьку автомобіль в'їхав у магазин. ФОТО

У Луцьку автомобіль в'їхав у магазин. ФОТО

У Луцьку автомобіль в'їхав у магазин. ФОТО

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Теги: магазин, стіна, автомобіль, автопригода, поліція
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