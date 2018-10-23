У Луцьку автомобіль в'їхав у магазин. ФОТО
Сьогодні, 02:22
На вулиці Кравчука автомобіль "Nissan Micra" в’їхав у стіну будинку.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини посилаючись на очевидців.
За їхніми словами, аварія сталася сьогодні ввечері легковик в’їхав у магазин "Євросеконхенду".
На місці аварії працює патрульна поліція.
Причини автопригоди з’ясовуються.
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини посилаючись на очевидців.
За їхніми словами, аварія сталася сьогодні ввечері легковик в’їхав у магазин "Євросеконхенду".
На місці аварії працює патрульна поліція.
Причини автопригоди з’ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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