У Луцьку автомобіль в'їхав у магазин. ФОТО





Про це повідомляє



За їхніми словами, аварія сталася сьогодні ввечері легковик в’їхав у магазин "Євросеконхенду".



На місці аварії працює патрульна поліція.



Причини автопригоди з’ясовуються.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Кравчука автомобіль "Nissan Micra" в’їхав у стіну будинку.Про це повідомляє ІА Волинські Новини посилаючись на очевидців.За їхніми словами, аварія сталася сьогодні ввечері легковик в’їхав у магазин "Євросеконхенду".На місці аварії працює патрульна поліція.Причини автопригоди з’ясовуються.

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