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Громада волинського села офіційно приєдналась до ПЦУ

Громада волинського села офіційно приєдналась до ПЦУ
Громада села Житані офіційно приєдналася до Православної Церкви України.

Про це йдеться на сайті ПЦУ Володимир-Волинської єпархії.

26 лютого 2019 року, з благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з представниками Різдва-Богородичної громади села Житані Володимир-Волинського р-ну, які під час зборів 21 лютого підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.

Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.

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Теги: Житані, громада, ПЦУ, церква
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