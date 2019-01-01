Громада волинського села офіційно приєдналась до ПЦУ
Сьогодні, 03:31
Громада села Житані офіційно приєдналася до Православної Церкви України.
Про це йдеться на сайті ПЦУ Володимир-Волинської єпархії.
26 лютого 2019 року, з благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з представниками Різдва-Богородичної громади села Житані Володимир-Волинського р-ну, які під час зборів 21 лютого підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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Про це йдеться на сайті ПЦУ Володимир-Волинської єпархії.
26 лютого 2019 року, з благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з представниками Різдва-Богородичної громади села Житані Володимир-Волинського р-ну, які під час зборів 21 лютого підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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