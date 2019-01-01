вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лікувати алкоголізм і не стригти волосся: що можна та не можна робити 27 лютого

Лікувати алкоголізм і не стригти волосся: що можна та не можна робити 27 лютого
27 лютого 2019 року вшановують пам'ять святого Кирила. Вважається, що на Кирила можна побачити погоду, яка буде нас очікувати протягом усього літа.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

Народні прикмети на 27 лютого

– Сни цього дня є віщими.

горщик і тарілка сняться до невдачі в справах;
риба – до несподіваних новин;
кладовище – до щасливого життя;
годинник – до труднощів, які виявляться тимчасовими;
лист – до розлучення;
розмова по телефону – до порожніх чуток;
тримати на руках малюка – до стабільності;
сумка – до розорення;
гонитва – до судового розгляду.
– Міцний мороз – літо буде спекотним.

– Сонячний день – прикмета того, що літо буде теплим, але морози протримаються ще досить довго.

– Синиці голосно щебечуть – чекайте тепла.

Що можна робити 27 лютого

1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.

2. Сьогодні успішний день для виліковування алкоголізму.

Що не можна робити 27 лютого

1. Цього дня не плануйте візит до лікаря. Похід до стоматолога та косметолога перенесіть на інший день.

2. Рекомендується не стригти волосся та нігті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 27 лютого, прикмети, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку квартиру перетворили на «магазин» сурогату
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 09:06
Лікувати алкоголізм і не стригти волосся: що можна та не можна робити 27 лютого
Сьогодні, 09:00
Паркуючись біля гімназії, лучани наражають дітей на небезпеку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
«Ви виграли квартиру»: в Україні з'явився новий вид фінансового шахрайства
Сьогодні, 07:30
Схожі новини
25 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 25 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
25 лютий, 09:06
Чому не можна виносити сміття з хати 22 лютого: прикмети і забобони цього дня Чому не можна виносити сміття з хати 22 лютого: прикмети і забобони цього дня
22 лютий, 08:55
21 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 21 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
21 лютий, 09:06
20 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 20 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 лютий, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині чоловік вбив жінку, а потім тіло втопив у річці
Сьогодні, 09:35
 0
На Волині викрили дві підпільні заправки
Сьогодні, 09:33
 0
У Луцьку квартиру перетворили на «магазин» сурогату
Сьогодні, 09:26
 0
Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 09:06
 0
Лікувати алкоголізм і не стригти волосся: що можна та не можна робити 27 лютого
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8