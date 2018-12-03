На Волині викрили дві підпільні заправки
Сьогодні, 09:33
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області викрили діяльність діяльність двох підпільних автозаправних станцій, що здійснювали реалізацію дизельного палива та бензину без відповідних дозвільних документів.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.
Відомо, що із незаконного обігу вилучили 13 000 літрів пального орієнтовною вартістю близько 400 тис. гривень та обладнання, зокрема три цистерни та дві паливно-розливних колонки орієнтовною вартістю 300 тис. грн.
Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.
Відомо, що із незаконного обігу вилучили 13 000 літрів пального орієнтовною вартістю близько 400 тис. гривень та обладнання, зокрема три цистерни та дві паливно-розливних колонки орієнтовною вартістю 300 тис. грн.
Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
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