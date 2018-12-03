На Волині викрили дві підпільні заправки





Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.



Відомо, що із незаконного обігу вилучили 13 000 літрів пального орієнтовною вартістю близько 400 тис. гривень та обладнання, зокрема три цистерни та дві паливно-розливних колонки орієнтовною вартістю 300 тис. грн.



Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області викрили діяльність діяльність двох підпільних автозаправних станцій, що здійснювали реалізацію дизельного палива та бензину без відповідних дозвільних документів.Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.Відомо, що із незаконного обігу вилучили 13 000 літрів пального орієнтовною вартістю близько 400 тис. гривень та обладнання, зокрема три цистерни та дві паливно-розливних колонки орієнтовною вартістю 300 тис. грн.Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

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