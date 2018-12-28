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На Київщині чоловік вбив жінку, а потім тіло втопив у річці

На Київщині чоловік вбив жінку, а потім тіло втопив у річці
У селі Сулимівка на Київщині у канаві знайшли жіноче тіло з прив’язаною цеглою.

Працівники Бориспільського відділу поліції одразу прибули на виклик і встановили особу загиблої. Нею виявилась 38-річна жителька Сулимівки, - інформує ГУНП у Київській області.

Тіло загиблої направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Експертизою встановлено, що смерть жінки настала від набряку головного мозку, крововиливу, закритої черепно-мозкової травми.

Працівники поліції відпрацювали прилеглу територію, де покійниця проживала, провели подвірний обхід, опитали місцевих мешканців і встановили, що у скоєнні навмисного вбивства підозрюється її співмешканець.

Затримали 31-річного чоловіка працівники поліції за місцем проживання. Спочатку він плакав, шкодував, що жінка наклала на себе руки, намагався ввести в оману поліцейських і категорично заперечував свою причетність до скоєння злочину.

Потім зловмисник зізнався працівникам поліції, що під час спільного розпиття оковитої у них виникла сварка і він руками побив її по голові. Коли жінка перестала дихати, чоловік прив’язав цеглу до тулуба, виволік і втопив тіло у канаві.

Наразі молодику, який затриманий у порядку ст. 208 КПК України, оголошена підозра за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Міру запобіжного заходу йому обере найближчим часом суд.




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Теги: вбивство, жінка, тіло
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