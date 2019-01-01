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Муніципали зловили «на гарячому» лучанку, яка викидала сміття на дорогу

Муніципали зловили «на гарячому» лучанку, яка викидала сміття на дорогу
У Луцьку муніципали спіймали жінку, яка залишила сміття на узбіччі дороги.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Зазначають, що жінка проживає на вулиці Потебні, 70. Пакет з відходами вона віднесла трохи далі від свого будинку, щоб таким чином відвернути від себе увагу.

"Однак їй не пощастило, адже саме в цей час на цій вулиці перебував наш інспектор, який і зафіксував правопорушення", - йдеться у повідомлені.

Муніципали зловили «на гарячому» лучанку, яка викидала сміття на дорогу
Муніципали зловили «на гарячому» лучанку, яка викидала сміття на дорогу
Муніципали зловили «на гарячому» лучанку, яка викидала сміття на дорогу

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Теги: муніципали, Луцьк
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