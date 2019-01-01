У ТРЦ «ПортCity» подарують 10 000 гривень за таланти*





Переможець кожного напрямку отримає 10 000 тисяч гривень!



Для участі потрібно заповнити гугл форму за посиланням:



Після 31 березня адміністрація ТРЦ «ПортCity» спільно з професійним журі оберуть учасників концертів, які відбудуться протягом квітня та травня. Фіналісти відбіркових концертів виступлять на святкуванні 5-го Дня народження ТРЦ «ПортCity».



На святковому концерті буде обрано переможців та вручено грошові подарунки.



Кількість учасників обмежена. ТРЦ «ПортCity» чекає на ваші онлайн заявки!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 15 лютого до 31 березня ТРЦ «ПортCity» шукає дитячі таланти віком від 5 до 14 років у трьох творчих напрямках: вокальний, танцювальний та театральний.Переможець кожного напрямку отримає 10 000 тисяч гривень!Для участі потрібно заповнити гугл форму за посиланням: http://bit.ly/portcitytalents Після 31 березня адміністрація ТРЦ «ПортCity» спільно з професійним журі оберуть учасників концертів, які відбудуться протягом квітня та травня. Фіналісти відбіркових концертів виступлять на святкуванні 5-го Дня народження ТРЦ «ПортCity».На святковому концерті буде обрано переможців та вручено грошові подарунки.Кількість учасників обмежена. ТРЦ «ПортCity» чекає на ваші онлайн заявки!

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