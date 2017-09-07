Журналісти «Аверсу» рилися в особистих речах працівниці Волинської ОДА

В ефірі телеканалу «Аверсу» вкотре вийшов блог журналістки. В ньому авторка показала кадри, на яких видно особисті записи працівниці відділу інформаційної політики облдержадміністраціїЙдеться про особистий щоденник, де Катерина Павлова пише про плани на день. Зокрема, там є нагадування про заходи, які організовує ОДА і які вона планує відвідати, плани на вільний від роботи час – спортзал, басейн, вивчення англійської мови тощо. Так, Катерина Павлова обурилася, що її особисті записи знімали без її дозволу, в той час, коли її не було в кабінеті та винесли на публічний огляд.«Друзі, раджу подалі триматися від працівників Аверсу! Сьогодні вони залізли в мої особисті речі, а завтра залізуть у ваші! Цей #ротСкабєєвой не гребує нічим!Це взагалі нормально залазити в мої особисті речі в той час, як я вийшла з кабінету? Може ви ще у моїй сумці рилися? Можу запросити додому показати брудну білизну! Вам же до такого опуститися, що два пальці (далі по тексту ви знаєте). А так, ще й премію отримаєте! Хто вас виховував? Батьки не вчили, що особистих речей без дозволу брати не можна? Хоча, до чого тут апелювати. Ні совісті, ні гідності, ні етики. #Аверспробитедно» - пише Павлова у Facebook.У коментарірозповіла, коли відбулася зйомка цих кадрів. За її словами, ще у п`ятницю 4 січня 2019 року в її кабінет зайшли працівники «Аверсу» – журналістта оператор. Вони звернулися за коментарем до голови обласної державної адміністрації. Катерина Павлова попросила їх зачекати, а сама вийшла домовитися про запис. В цей час, на думку Катерини Павлової, працівники «Аверсу» і рилися в її особистих речах.