Вибори, еміграція і майбутнє міста: про що Андрій Покровський спілкувався з лучанами

Депутат міськради, меценат, бізнесмен та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»зустрівся з лучанами, аби обговорити найболючіші для міста питання.Відкриту розмову з Андрієм Покровським на тему «Луцьк: що далі..?» організували Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з РЦ «Промінь» у вівторок, 26 лютого.Андрій Покровський зазначив, що розмова у колі однодумців, які хочуть розвивати місто назріла уже давно. Адже два роки минуло після смерті, а місто досі не має керманича, людини, яка могла б сформулювати подальше бачення розвитку міста і взяти відповідальність за майбутнє Луцька.«Справа в тому, що ми оберемо Президента. Але це ніяк не відобразиться на нашому житті безпосередньо, він не дасть можливості забрати всі негаразди, які трапляються нам у житті. Ми маємо більше зустрічатися, більше вислуховувати один одного, можливо, десь сперечатися. Проте, на жаль, ми цього не робимо. Хто з вас може відповісти, хто перша особа міста? Є заступники, є радники, є помічники. Проте ніхто не сказав, що вирішення негараздів в місті він бере на себе. Депутати провладної більшості не приймають рішень у міській раді, їх їм диктують з кабінетів, тож вони не вникають в те, за що вони голосують.Депутати міської ради мають бути морально відповідальні. Нам потрібен міський голова. Тоді не буде калейдоскопу у місті. Я говорю про те, що наболіло, що мені не підходить, як обранцю громади. Сьогоднішня влада не хоче чути людей, які мають власну думку», – розповів Андрій Покровський.Також депутат зазначив, що наразі у місті немає співпраці з бізнесом, ніхто не зацікавлений у тому, аби у місто заходили інвестори та залишалися у ньому. Наразі, на думку Андрія Покровського, влада переслідує тільки власні інтереси. Тому важливо, що люди погоджуються приходити на такі зустрічі та хочуть знайти спільне вирішення проблеми.Ще одне, що хвилює Андрія Покровського, – міграція населення за кордон. Депутат зазначає, що докладає усіх зусиль, аби його бізнес міг конкурувати із закордонними працедавцями за рівнем заробітної плати.«Мені прикро, коли молодь виїжджає з міста, з країни. Тому я б хотів заохочувати молодь залишатися і розвивати місто. Ми працюємо в умовах ринкової економіки, а ринкова економіка – то конкуренція. Масова міграція за кордон говорить про те, що наші працедавці не готові конкурувати в таких умовах. У мене немає суттєвої плинності кадрів, за років 10 не пам’ятаю, аби хтось з менеджерів середньої ланки звільнявся. Я все роблю для того, аби не Польща була для українців, а Україна була для українців», – розповів меценат.Загалом же депутат вважає, що Луцьк має шанс стати успішним містом зі щасливими та багатими мешканцями. Проте додає – для такого результату потрібно працювати кожному лучанину, потрібно брати відповідальність за свої вчинки, бути активним у розбудові міста.«Яким буде місто, залежить, в першу чергу, від лучан. Справедливість завжди переможе. Якщо буде поганим місто, значить це й буде справедливо, значить лучани не подбали про нього, вони отримали те, що мали отримати. Яким би я би хотів його бачити? Сучасним, самодостатнім, європейським містом, в якому ідеально налагоджена транспортна інфраструктура, в якому є зелені зони, в якому є ідеальні дороги, в якому з крана тече чиста, майже джерельна вода, в якому завжди є опалення, гаряча вода. Я таким би його хотів бачити. І я орієнтуюся і знаю, як це робити. А все залежить від лучан, якщо вони так само хотіли би це мати, то багато говорити не потрібно, потрібно працювати», – поділився думками Андрій Покровський.Зауважимо, що на відверту розмову з Андрієм Покровським прийшло понад 350 людей. Слухачі були активними, ставили спікеру чимало запитань, тож зустріч була «живою» та результативною.