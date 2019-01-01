Вибори, еміграція і майбутнє міста: про що Андрій Покровський спілкувався з лучанами
Сьогодні, 12:31
Депутат міськради, меценат, бізнесмен та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський зустрівся з лучанами, аби обговорити найболючіші для міста питання.
Відкриту розмову з Андрієм Покровським на тему «Луцьк: що далі..?» організували Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з РЦ «Промінь» у вівторок, 26 лютого.
Андрій Покровський зазначив, що розмова у колі однодумців, які хочуть розвивати місто назріла уже давно. Адже два роки минуло після смерті Миколи Романюка, а місто досі не має керманича, людини, яка могла б сформулювати подальше бачення розвитку міста і взяти відповідальність за майбутнє Луцька.
«Справа в тому, що ми оберемо Президента. Але це ніяк не відобразиться на нашому житті безпосередньо, він не дасть можливості забрати всі негаразди, які трапляються нам у житті. Ми маємо більше зустрічатися, більше вислуховувати один одного, можливо, десь сперечатися. Проте, на жаль, ми цього не робимо. Хто з вас може відповісти, хто перша особа міста? Є заступники, є радники, є помічники. Проте ніхто не сказав, що вирішення негараздів в місті він бере на себе. Депутати провладної більшості не приймають рішень у міській раді, їх їм диктують з кабінетів, тож вони не вникають в те, за що вони голосують.
Депутати міської ради мають бути морально відповідальні. Нам потрібен міський голова. Тоді не буде калейдоскопу у місті. Я говорю про те, що наболіло, що мені не підходить, як обранцю громади. Сьогоднішня влада не хоче чути людей, які мають власну думку», – розповів Андрій Покровський.
Також депутат зазначив, що наразі у місті немає співпраці з бізнесом, ніхто не зацікавлений у тому, аби у місто заходили інвестори та залишалися у ньому. Наразі, на думку Андрія Покровського, влада переслідує тільки власні інтереси. Тому важливо, що люди погоджуються приходити на такі зустрічі та хочуть знайти спільне вирішення проблеми.
Ще одне, що хвилює Андрія Покровського, – міграція населення за кордон. Депутат зазначає, що докладає усіх зусиль, аби його бізнес міг конкурувати із закордонними працедавцями за рівнем заробітної плати.
«Мені прикро, коли молодь виїжджає з міста, з країни. Тому я б хотів заохочувати молодь залишатися і розвивати місто. Ми працюємо в умовах ринкової економіки, а ринкова економіка – то конкуренція. Масова міграція за кордон говорить про те, що наші працедавці не готові конкурувати в таких умовах. У мене немає суттєвої плинності кадрів, за років 10 не пам’ятаю, аби хтось з менеджерів середньої ланки звільнявся. Я все роблю для того, аби не Польща була для українців, а Україна була для українців», – розповів меценат.
Загалом же депутат вважає, що Луцьк має шанс стати успішним містом зі щасливими та багатими мешканцями. Проте додає – для такого результату потрібно працювати кожному лучанину, потрібно брати відповідальність за свої вчинки, бути активним у розбудові міста.
«Яким буде місто, залежить, в першу чергу, від лучан. Справедливість завжди переможе. Якщо буде поганим місто, значить це й буде справедливо, значить лучани не подбали про нього, вони отримали те, що мали отримати. Яким би я би хотів його бачити? Сучасним, самодостатнім, європейським містом, в якому ідеально налагоджена транспортна інфраструктура, в якому є зелені зони, в якому є ідеальні дороги, в якому з крана тече чиста, майже джерельна вода, в якому завжди є опалення, гаряча вода. Я таким би його хотів бачити. І я орієнтуюся і знаю, як це робити. А все залежить від лучан, якщо вони так само хотіли би це мати, то багато говорити не потрібно, потрібно працювати», – поділився думками Андрій Покровський.
Зауважимо, що на відверту розмову з Андрієм Покровським прийшло понад 350 людей. Слухачі були активними, ставили спікеру чимало запитань, тож зустріч була «живою» та результативною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відкриту розмову з Андрієм Покровським на тему «Луцьк: що далі..?» організували Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з РЦ «Промінь» у вівторок, 26 лютого.
Андрій Покровський зазначив, що розмова у колі однодумців, які хочуть розвивати місто назріла уже давно. Адже два роки минуло після смерті Миколи Романюка, а місто досі не має керманича, людини, яка могла б сформулювати подальше бачення розвитку міста і взяти відповідальність за майбутнє Луцька.
«Справа в тому, що ми оберемо Президента. Але це ніяк не відобразиться на нашому житті безпосередньо, він не дасть можливості забрати всі негаразди, які трапляються нам у житті. Ми маємо більше зустрічатися, більше вислуховувати один одного, можливо, десь сперечатися. Проте, на жаль, ми цього не робимо. Хто з вас може відповісти, хто перша особа міста? Є заступники, є радники, є помічники. Проте ніхто не сказав, що вирішення негараздів в місті він бере на себе. Депутати провладної більшості не приймають рішень у міській раді, їх їм диктують з кабінетів, тож вони не вникають в те, за що вони голосують.
Депутати міської ради мають бути морально відповідальні. Нам потрібен міський голова. Тоді не буде калейдоскопу у місті. Я говорю про те, що наболіло, що мені не підходить, як обранцю громади. Сьогоднішня влада не хоче чути людей, які мають власну думку», – розповів Андрій Покровський.
Також депутат зазначив, що наразі у місті немає співпраці з бізнесом, ніхто не зацікавлений у тому, аби у місто заходили інвестори та залишалися у ньому. Наразі, на думку Андрія Покровського, влада переслідує тільки власні інтереси. Тому важливо, що люди погоджуються приходити на такі зустрічі та хочуть знайти спільне вирішення проблеми.
Ще одне, що хвилює Андрія Покровського, – міграція населення за кордон. Депутат зазначає, що докладає усіх зусиль, аби його бізнес міг конкурувати із закордонними працедавцями за рівнем заробітної плати.
«Мені прикро, коли молодь виїжджає з міста, з країни. Тому я б хотів заохочувати молодь залишатися і розвивати місто. Ми працюємо в умовах ринкової економіки, а ринкова економіка – то конкуренція. Масова міграція за кордон говорить про те, що наші працедавці не готові конкурувати в таких умовах. У мене немає суттєвої плинності кадрів, за років 10 не пам’ятаю, аби хтось з менеджерів середньої ланки звільнявся. Я все роблю для того, аби не Польща була для українців, а Україна була для українців», – розповів меценат.
Загалом же депутат вважає, що Луцьк має шанс стати успішним містом зі щасливими та багатими мешканцями. Проте додає – для такого результату потрібно працювати кожному лучанину, потрібно брати відповідальність за свої вчинки, бути активним у розбудові міста.
«Яким буде місто, залежить, в першу чергу, від лучан. Справедливість завжди переможе. Якщо буде поганим місто, значить це й буде справедливо, значить лучани не подбали про нього, вони отримали те, що мали отримати. Яким би я би хотів його бачити? Сучасним, самодостатнім, європейським містом, в якому ідеально налагоджена транспортна інфраструктура, в якому є зелені зони, в якому є ідеальні дороги, в якому з крана тече чиста, майже джерельна вода, в якому завжди є опалення, гаряча вода. Я таким би його хотів бачити. І я орієнтуюся і знаю, як це робити. А все залежить від лучан, якщо вони так само хотіли би це мати, то багато говорити не потрібно, потрібно працювати», – поділився думками Андрій Покровський.
Зауважимо, що на відверту розмову з Андрієм Покровським прийшло понад 350 людей. Слухачі були активними, ставили спікеру чимало запитань, тож зустріч була «живою» та результативною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин повісився у літній кухні
Сьогодні, 12:46
Для себе є, для освітян – ні: луцька депутатка обурена несправедливим поділом премій у міськраді
Сьогодні, 12:34
Вибори, еміграція і майбутнє міста: про що Андрій Покровський спілкувався з лучанами
Сьогодні, 12:31
У Польщі прогнозують ріст зарплати на 141%
Сьогодні, 12:21
Три основні причини появи неприємного запаху з рота*
Сьогодні, 12:17