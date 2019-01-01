На Волині зловили крадія, який відрізав ціле село від телефонного зв'язку

У Ковельському районі поліція встановила особу правопорушника, який пошкодив лінії зв’язку.За вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 360 Кримінального кодексу України волинянину загрожує, зокрема, до двох років обмеження волі, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Співробітники Ковельського відділу поліції у рамках проведення досудового розслідування встановили, що на початку лютого 30-річний житель району з метою подальшого викрадення телефонних кабелів пошкодив лінію зв’язку у селі Новий Мосир.Дії зловмисника спричинили тимчасове припинення зв’язку абонентів населеного пункту.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 360 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне пошкодження ліній зв’язку. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі строком до двох років.Окрім цього, у Локачинському районі поліція викрила у крадіжці електропроводів 61-річного жителя району. Зловмисник викрав майже 400 м. електрокабелю.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.