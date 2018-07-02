На «Ягодині» у сумці чоловіка знайшли 16 тисяч набоїв





В Opel, який прямував в Україну, прикордонники з митниками знайшли в сумці для особистих речей набої калібру 4 мм до пристрою під патрон «Flobert» у кількості 16 тисяч штук, - інформує Держприкордонслужба України.



На громадянина України склали протокол про порушення митних правил. Сума оцінки вилученого товару склала майже 44 тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 тисяч набоїв виявили військовослужбовці відділу «Римачі» Луцького прикордонного загону сьогодні вранці, 27 лютого, в автомобільному пункті пропуску «Ягодин».В Opel, який прямував в Україну, прикордонники з митниками знайшли в сумці для особистих речей набої калібру 4 мм до пристрою під патрон «Flobert» у кількості 16 тисяч штук, - інформує Держприкордонслужба України.На громадянина України склали протокол про порушення митних правил. Сума оцінки вилученого товару склала майже 44 тисячі гривень.

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