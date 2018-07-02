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На «Ягодині» у сумці чоловіка знайшли 16 тисяч набоїв

На «Ягодині» у сумці чоловіка знайшли 16 тисяч набоїв
16 тисяч набоїв виявили військовослужбовці відділу «Римачі» Луцького прикордонного загону сьогодні вранці, 27 лютого, в автомобільному пункті пропуску «Ягодин».

В Opel, який прямував в Україну, прикордонники з митниками знайшли в сумці для особистих речей набої калібру 4 мм до пристрою під патрон «Flobert» у кількості 16 тисяч штук, - інформує Держприкордонслужба України.

На громадянина України склали протокол про порушення митних правил. Сума оцінки вилученого товару склала майже 44 тисячі гривень.

На «Ягодині» у сумці чоловіка знайшли 16 тисяч набоїв
На «Ягодині» у сумці чоловіка знайшли 16 тисяч набоїв
На «Ягодині» у сумці чоловіка знайшли 16 тисяч набоїв

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Теги: набої, Ягодин, митники
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