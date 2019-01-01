вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гурт KAZKA відмовився від участі в Євробаченні-2019

Гурт KAZKA відмовився від участі в Євробаченні-2019
Група KAZKA, яка посіла третє місце в національному відборі на Євробачення-2019, відмовилася від участі в музичному конкурсі.

Про це в середу, 27 лютого, говориться на сторінці групи в соцмережі Instagram, - пише Корреспондент.

"Ми хочемо і мали б честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвідбір. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія - об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення", - йдеться в повідомленні.

У той же час, група готова представити Україну на конкурсі в наступному році, якщо її оберуть.

Нагадаємо, Maruv не представлятиме Україну на Євробаченні.

Також повідомлялося, що рішення про виконавця, який представлятиме Україну на Євробаченні-2019, буде прийнято найближчим часом. При цьому його обиратимуть серед всіх фіналістів Нацвідбору.

Напередодні група Freedom-jazz girls band, яка зайняла друге місце на Національному відборі на Євробачення-2019, відмовилася представляти Україну на пісенному конкурсі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: KAZKA, Євробачення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дівчата, яких «прославила» луцька піцерія, таки розрахувалися
Сьогодні, 11:53
Скандальна фірма зведе багатоповерхівки на «роздерибаненій» землі у Луцьку
Сьогодні, 11:33
Гурт KAZKA відмовився від участі в Євробаченні-2019
Сьогодні, 11:32
Росіянину дали в оренду землю у Луцьку
Сьогодні, 11:25
На «Ягодині» у сумці чоловіка знайшли 16 тисяч набоїв
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Як після скандалу з Maruv обиратимуть нового представника України на Євробаченні Як після скандалу з Maruv обиратимуть нового представника України на Євробаченні
26 лютий, 12:10
MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні-2019 MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні-2019
25 лютий, 18:48
Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2019. ВІДЕО Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2019. ВІДЕО
24 лютий, 06:28
Скандал на нацвідборі на «Євробачення»: канал-транслятор не покаже виступи перших учасників Скандал на нацвідборі на «Євробачення»: канал-транслятор не покаже виступи перших учасників
15 лютий, 18:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Копи розшукали шацьких вандалів, більшість – діти
Сьогодні, 12:56
 0
Громада під Луцьком дасть гроші на харчування дітей у міських садочках
Сьогодні, 12:56
 0
Волинянин повісився у літній кухні
Сьогодні, 12:46
 0
Для себе є, для освітян – ні: луцька депутатка обурена несправедливим поділом премій у міськраді
Сьогодні, 12:34
 0
Вибори, еміграція і майбутнє міста: про що Андрій Покровський спілкувався з лучанами
Сьогодні, 12:31
 0
Медіа
відео
1/8