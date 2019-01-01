Гурт KAZKA відмовився від участі в Євробаченні-2019

Група KAZKA, яка посіла третє місце в національному відборі на Євробачення-2019, відмовилася від участі в музичному конкурсі.Про це в середу, 27 лютого, говориться на сторінці групи в соцмережі Instagram, - пише Корреспондент."Ми хочемо і мали б честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвідбір. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія - об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення", - йдеться в повідомленні.У той же час, група готова представити Україну на конкурсі в наступному році, якщо її оберуть.Нагадаємо, Maruv не представлятиме Україну на Євробаченні.Також повідомлялося, що рішення про виконавця, який представлятиме Україну на Євробаченні-2019, буде прийнято найближчим часом. При цьому його обиратимуть серед всіх фіналістів Нацвідбору.Напередодні група Freedom-jazz girls band, яка зайняла друге місце на Національному відборі на Євробачення-2019, відмовилася представляти Україну на пісенному конкурсі.