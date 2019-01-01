Скандальна фірма зведе багатоповерхівки на «роздерибаненій» землі у Луцьку

ТОВ «Житловий квартал» змінили цільове призначення ділянки на вулиці Рівненській, 119. Раніше тут передбачали обслуговування теплиць, тепер же зведуть багатоповерхівки.Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, що на скандальній сесії Луцької міської ради 28 лютого ділянку площею 1,9 га на умовах оренди передали у власність ТОВ «Житловий квартал». Тоді. Депутатприніс у сесійну залу колонку та увімкнув музику, азі своїми колегами почали виштовхувати Данильчука із зали.Згодом експерт «Волинського центру розвитку урядування»розповів, щоТовариству з обмеженою відповідальністю змінили цільове призначення ділянки з «для будівництва та обслуговування нежитлових приміщень» на «для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями». Загальна площа землі на Рівненській – 1,9143 гектара.Депутатзауважила, що на цій земельній ділянці раніше передбачали облаштування амбулаторії і поцікавилася, чи буде вона там надалі зі зміною цільового призначення.Начальник управління земельних ресурсіврозповів, що раніше землю відвели під амбулаторію, тож у цьому питанні нічого не зміниться.У підсумку, більшість підтримала проект рішення.