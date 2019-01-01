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Скандальна фірма зведе багатоповерхівки на «роздерибаненій» землі у Луцьку

Скандальна фірма зведе багатоповерхівки на «роздерибаненій» землі у Луцьку
ТОВ «Житловий квартал» змінили цільове призначення ділянки на вулиці Рівненській, 119. Раніше тут передбачали обслуговування теплиць, тепер же зведуть багатоповерхівки.

Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.

Нагадаємо, що на скандальній сесії Луцької міської ради 28 лютого ділянку площею 1,9 га на умовах оренди передали у власність ТОВ «Житловий квартал». Тоді сесія тривала цілих 12 годин. Депутат Павло Данильчук приніс у сесійну залу колонку та увімкнув музику, а Костянтин Петрочук зі своїми колегами почали виштовхувати Данильчука із зали.

Згодом експерт «Волинського центру розвитку урядування» Юрій Моклиця розповів, що фактична вартість землі, яку «вкрали» у лучан – 500 тисяч доларів.
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Товариству з обмеженою відповідальністю змінили цільове призначення ділянки з «для будівництва та обслуговування нежитлових приміщень» на «для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями». Загальна площа землі на Рівненській – 1,9143 гектара.

Депутат Алла Надточій зауважила, що на цій земельній ділянці раніше передбачали облаштування амбулаторії і поцікавилася, чи буде вона там надалі зі зміною цільового призначення.

Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що раніше землю відвели під амбулаторію, тож у цьому питанні нічого не зміниться.

У підсумку, більшість підтримала проект рішення.

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Теги: будівництво, Луцьк
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