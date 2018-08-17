Три основні причини появи неприємного запаху з рота*





Причини появи неприємного запаху з рота



Неефективна гігієна порожнини рота.



Більшість неприємних запахів, що з'являються у роті, є результатом життєдіяльності патогенної мікрофлори. Патогенна мікрофлора активізується, коли наліт між зубами і яснами не вичищається належним чином. В результаті, продукти життєдіяльності організмів виділяють з'єднання сірки, так званий запах "тухлих яєць". Ось чому правильна гігієна рота стає першим рішенням на шляху усунення галитозы. Правильна гігієна рота - це не лише чищення зубів. Язик є другим місцем після міжзубних проміжків, на якому накопичується наліт, і відповідно, патогенна мікрофлора. Якщо передня частина мови ще омивається слиною, то задній частині дістається лише змиття їжі під час ковтання.



Після язика другим місцем для накопичення нальоту є міжзубні проміжки. Як ви вичищаєте міжзубні проміжки? Купуєте спеціальні щітки з довшими, перехресними зубчиками? Це могло б спрацювати, проте найкращим способом очищення міжзубних щілин є зубна нитка. Наліт зазвичай забивається там, а ще над і під яснами. Ігнорування такого очищення призводить до захворювань ясен і карієсу. Як результат, з'являється неприємний, гнильний запах з рота.



Сухість у роті (ксеростомія).



Вимивання нальоту - на 70% заслуга слинових залоз. Під час сну вони призупиняють свою функцію і поновлюють її з пробудженням організму. Цим пояснюється уранішня сухість у роті і супроводжуючий її неприємний запах, який проходить після чищення зубів або після їжі. Якщо ж Ви помічаєте, що сухість не проходить навіть після ранішнього чищення, причиною тому може бути сон з відкритим ротом, побічні ефекти деяких препаратів, обезводнення і навіть стрес.



Неправильний догляд за ортодонтичними і протезними конструкціями.



З чищенням зубів все добре, сон - відмінний, медикаментозного лікування не передбачається, але неприємний запах все одно залишається. Якщо Ви носите протези, брекети, елайнери або нічні капи і часто забуваєте вимити їх потрібним чином, то саме вони і є причиною Вашого неприємного запаху. Це також означає, що саме в них накопичується увесь наліт і слиз, які можуть спровокувати захворювання зубів і ясен, попри те, що Ви добре за ними доглядаєте. Не знайшли серед причин тієї, яка б пояснила наявність неприємного запаху у роті у Вас або у Ваших дітей? Стоматологічна клініка "СКАЙКЛИНИК" пропонує безкоштовні консультації з професійного чищення зубів для своїх нових пацієнтів. Щоб зареєструватися на консультацію, досить заповнити коротку форму на сайті клініки

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Бажаємо Вам здоров’я!



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