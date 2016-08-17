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У Луцьку пільговики за рік проїздили майже 50 мільйонів

У Луцьку пільговики за рік проїздили майже 50 мільйонів
У 2018 році на перевезення пільговиків із бюджету Луцька використали 49,1 мільйона гривень.

Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.

Депутат Андрій Білан поцікавився, які суми отримали до бюджету міста від паркувального та туристичного зборів, а також запитав, скільки коштів спрямували на перевезення пільговиків.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що 7 900 гривень надійшло паркувального збору, 253 800 – туристичного. Ще на 49,1 мільйона дотували Луцьке підприємство електротранспорту.

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Теги: Луцьк, пільговики
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Коментарі 1
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По чому видно, що пільговики проїздили? Як їх обліковували?
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