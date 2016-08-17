У Луцьку пільговики за рік проїздили майже 50 мільйонів

У 2018 році на перевезення пільговиків із бюджету Луцька використали 49,1 мільйона гривень.Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.Депутатпоцікавився, які суми отримали до бюджету міста від паркувального та туристичного зборів, а також запитав, скільки коштів спрямували на перевезення пільговиків.Директор департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що 7 900 гривень надійшло паркувального збору, 253 800 – туристичного. Ще на 49,1 мільйона дотували Луцьке підприємство електротранспорту.