У Луцьку пільговики за рік проїздили майже 50 мільйонів
Сьогодні, 11:56
У 2018 році на перевезення пільговиків із бюджету Луцька використали 49,1 мільйона гривень.
Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Андрій Білан поцікавився, які суми отримали до бюджету міста від паркувального та туристичного зборів, а також запитав, скільки коштів спрямували на перевезення пільговиків.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що 7 900 гривень надійшло паркувального збору, 253 800 – туристичного. Ще на 49,1 мільйона дотували Луцьке підприємство електротранспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Андрій Білан поцікавився, які суми отримали до бюджету міста від паркувального та туристичного зборів, а також запитав, скільки коштів спрямували на перевезення пільговиків.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що 7 900 гривень надійшло паркувального збору, 253 800 – туристичного. Ще на 49,1 мільйона дотували Луцьке підприємство електротранспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
По чому видно, що пільговики проїздили? Як їх обліковували?
Вибір редактора
Останні новини
Три основні причини появи неприємного запаху з рота*
Сьогодні, 12:17
У Луцьку пільговики за рік проїздили майже 50 мільйонів
Сьогодні, 11:56
Дівчата, яких «прославила» луцька піцерія, таки розрахувалися
Сьогодні, 11:53